مزايا شراء الذهب من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وبنك السعودية الاستثماري

شراء الذهب من مصرف الراجحي، يرغب بعض الأفراد في السعودية في استثمار أموالهم في الذهب من خلال شراء أوعية وسبائك الذهب، ولكن نظرًا لأنها عملية تحتاج إلى الكثير من الثقة والأمان بين المصدر والشاري يجب قبل التفكير في شراء سبائك الذهب للاستثمار بها التعرف على أفضل بنوك سبائك الذهب في السعودية.

شراء الذهب من الراجحي

هو أول البنوك التي بدءت فكرة شراء سبائك الذهب ووفر تلك الخدمة بمزايا رائعة ومتميزة لكافة العملاء وأيضًا أهم ما يميز سبائك ذهب الراجحي أنها خالصة تتكون من الذهب فقط فهي عيار 24 ونقاوة 999.9 ويعتبر ذلك هو الذهب السويسري أفضل أنواع الذهب، ومن أفضل مزايا شراء سبائك الذهب من الراجحي:

يوفر للعميل خدمة حفظ سبائك الذهب في صناديق الأمانة بالمصرف. لا يتطلب حساب قيمة الضريبة المضافة أو رسوم النقل. يُحدد سعر تلك السبائك حسب السعر العالمي للذهب.

شراء الذهب من البنك الأهلي السعودي

يوفر البنك سبائك الذهب للعملاء بما يتفق مع أحكام الشريعة مع مجموعة خدمات مختلفة منها:

حساب الذهب الذي يسهل على العميل بيع أو شراء الذهب في أي وقت بأسعار غير قابلة للتنافس. يوفر للعملاء خيارين إما استلام السبائك بأنفسهم أو حفظها في خزائن المصرف. يساهم المصرف في تطوير القطاع المالي بالمملكة. سبائك ذهب الأهلي السعودي تتميز بأنها عيار 24 قيراط ونقاوتها 999.9. مُصدقة بالعلامة التجارية من المصرف.

شراء الذهب من بنك السعودية الاستثماري

كما ويعتبر البنك من أفضل البنوك في المملكة المقدمة لبرامج شراء وبيع سبائك الذهب بالمملكة ويقدم خدماته بمستوى عالي من الجودة بالإضافة للأسعار المناسبة للجميع: