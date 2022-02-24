نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وافد وكل البيانات الخاصة به خلال مكتب العمل ومنصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن وافد ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الاقامة، حيث تعد الخدمة من الخدمات المهمة بالنسبة لأصحاب الأعمال بالسعودية لمعرفة بيانات الموظف المقيم من إقامة وافد أو بيانات العمل السابقة، وقد قامت المملكة بجعلها بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطن الوصول لها بصورة سريعة وسهلة عبر الإنترنت للوصول للخدمة بسهولة وتوفير الوقت والجهد على السعوديين الخاصين بها وتعتبر عملية الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل من الخدمات السهلة والمباشرة الممنوحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وزارة العمل، وذلك للوصول للبيانات في خطوات بسيطة وسهلة.

الاستعلام على وافد برقم الإقامة

السعودية خدمة الاستعلام على موظف وافد برقم الحدود إلكترونيا تم تقديم الخدمة بصورة مباشرة عبر الإنترنت من وزارة العمل للتسهيل على المواطن الوصول لها بصورة مباشرة ولا يشترط للمواطن أو المقيم أن يكون لديه حساب خاص لدى الوزارة للقيام بالعملية وإنما يمكنه الدخول بصورة مباشرة للعملية وأداءها بسهولة ويسر كل ما هو مطلوب أن يكون لديك بيانات الإقامة الخاصة به للقيام بخدمة الاستعلام عن وافد برقم الاقامة أو عامل وافد برقم الاقامة أو الحدود أو الجواز الخاص بالمقيم، ولمعرفة طريقة الاستعلام عن الوافد قم باتباع الآتي:

أولا ادخل على موقع وزارة العمل أو وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية الرسمي.

ثانيا اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا اختيار خدمة الاستعلام على عامل وافد.

رابعا اكتب رقم الإقامة أو رقم حدود أو جواز المقيم الراغب في الاستعلام عنهم.

خامسا سبيل واحدة أو أكثر يمكن بها استعلام عن عامل وافد عبر رقم إقامته أو جوازه أو حدوده.

سادسا اضغط على استعلام.

سابعا بهذا تظهر لك بيانات الوافد أو المقيم المستعلم عنه.

بهذا يكون القارئ قد عرف استفسار على وافد من سبيل أو بأي بيانات خاصة به وتكون صحيحة ورسمية.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

تقدم أيضا البوابة خدمة الاستعلام عن طلبات خدمات الاستقدام وتغيير الكفالة لوافد وذلك عبر البوابة الرسمية للموقع وتلك من الخدمات الممنوحة للتسهيل على الجميع كما ذكرنا في الوصول للبيانات التابعة لهم وتعتبر من العمليات المطلوبة لأداء خدمات المقيم أو الوافد مثلما ذكرنا الاستفسار عن الوافد أو المقيم في المملكة عبر الإنترنت وذلك ببيانات المقيم المستفسر عنه وفي خطوات بسيطة من خلال الإنترنت تكون قد حصلت على الاستعلام ولمعرفة خدمة الاستفسارات عن الوافدين من خلال الموقع اتبع الآتي:

أولا خدمة الإستقدام الممنوحة إلكترونيا.

ثانيا خدمة تغيير المهنة.

ثالثا الاستعلام عن رخصة العمل.

رابعا استعلام عن نقل كفالة.

خامسا خدمة فتح ملف منشأة.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل الاستفسارات التابعة للعامل أو أي وافد وعرف أيضا مكتب العمل الممنوحة للمقيمين ولأصحاب العمل.

استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة

يمكن للقارئ أيضا أن يقدم بالاستفسار عن تغيب العامل بصورة إلكترونية أيضا وذلك عبر الإنترنت كما ذكرنا والتي أسستها المملكة بتسهيل العملية للاستعلام والاستفسار في طريق السعوديين والوافدين في إطار رؤية المملكة 2030 للتسهيل عليهم جميعا في الوصول للبيانات التابعة لهم عبر الإنترنت، ولمعرفة سبيل العملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على موقع أو منصة أبشر الإلكتروني الممنوحة من وزارة الداخلية السعودية.

ثانيا ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا اضغط على الاستفسارات الإلكتروينة.

رابعا اضغط منها الاستفسارات عن الوافدين.

خامسا باختيار الاستعلام على تغيب المقيم.

سادسا بكتابة البيانات التابعة للعملية.

سابعا بكتابة الرمز التأكيدي لتأكيد التعامل البشائر.

ثامنا اضغط على الاستعلام.

تاسعا ستظهر لك كافة بيانات استفسار التابعة للعملية.

بهذا يكون القارئ قد عرف أيضا استفسار على غياب المقيم بالسعودية وذلك من خلال موقع أو بوابة وزارة الداخلية.

استفسار على الإقامة لوافد

يمكنك الاستعلام العام على الإقامة لأي وافد أو المقيم أيضا وذلك من خلال الإنترنت بأكثر من سبيل وسنقوم بذكر كل الطرق التابعة للعملية لمعرفة البيانات التابعة للعملية، حيث قام وزارة العمل أيضا بالإضافة إلى تقديم معرفة معلومات عن وافد هارب بتقديم خدمات الاستعلام عن الإقامة وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإلكترونية.

ثانيا اضغط على الاستفسارات عبر الإنترنت.

ثالثا اضغط الاستعلام عن المنشأة.

رابعا اضغط على استعلام عن الفرد أو أي وافد.

خامسا اكتب رقم الإقامة لأي وافد في المكان المحدد.

سادسا اضغط على استعلام.

الاستفسار عن الإقامة لوافد عبر أبشر

يمكن أيضا للقارئ أن يقوم بالاستفسار عن وافد عبر وزارة الداخلية الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية السعودية للوصول للمعلومات التابعة للوافد وعن المعلومات التابعة للإقامة التابعة له، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على موقع وزارة الداخلية.

ثانيا قم بتسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

ثالثا إذا لم يكن لديك حساب شخصي قم بإنشاء حساب عبر الإنترنت بالضغط على تسجيل جديد.

رابعا اختر الاستفسارات عبر الإنترنت.

خامسا اضغط على على الاستفسار عن الإقامة لوافد.

سادسا اكتب بيانات الوافد أو المقيم.

سابعا اضغط على استعلام.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل الاستعلامات الخاصة بالوافد أو المقيم بالسعودية.