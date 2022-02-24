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عمر شويل - جدة عروض حصرية على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم وخصومات تصل لـ50% - ثقفني
عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية من أقوى المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتصل قيمة الخصومات لأكثر من 50%، فتعتبر اكسترا من أهم المتاجر الحصرية التي حرصت على أن تلبي على كافة متطلبات عملائها وتقدم إليهم كل ما يحتاجون وفيما يلي أقوى عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية
تقدم اكتسرا عروض قوية مختلفة على أقوى الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:
- تحتوي عروض اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود فانتوم.
- توافر العروض هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت المتوفر باللون العنابي.
- تضم العروض على هاتف سامسونج جالكسي إس 22، 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون العنابي.
- تقدم العروض هاتف سامسونج جالكسي إي 7، 10.4 بوصة 4 جي واي فاي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
- توافر العروض هاتف سامسونج جالكسي إيه الجيل الخاص مع مساحة 128 جيجا بايت.
عروض اكسترا السعودية على الجوالات
يعتبر هاتف شاومي من أفضل أنواع الهواتف التي يقبل على التعامل معها الكثير من العملاء وتصل نسبة الخصومات لأكثر من 50% ومن بين تلك الهواتف كلًا من التالي:
- تحتوي العروض على هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.
- هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
- توافر العروض على هاتف شاومي ريد مي 9 إيه 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت المتوفر باللون الأخضر.
- هاتف شاومي ريد مي 9 إيه 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
- تقدم العروض هاتف شاومي ريد مي 9 إيه 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- هاتف شاومي 11 لايت إن إي 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- تضم العروض على هاتف شاومي 11 لايت إن إي 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
- تشمل العروض على هاتف شاومي 11 لايت إن إي 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
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