انخفاض سعر ايفون 13 لدى مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، وتعود سلسلة ايفون التي يتم انتاجها من قبل شركة ابل الأمريكية من اكثر الهواتف نجاحا في المملكة العربية السعودية، وتمتلك هواتف iphone جودة جبارة في التصنيع في كافة الأجزاء خاصة المعالج والكاميرا والشاشة، وهو ما ينعكس على أسعار ايفون التي ترتفع نسبيا عن اسعار معظم الهواتف الأخرى، وتعد شركة سامسونج الكورية هي أقبر وأكبر منافسين العلامة الأمريكية ابل.

تخفيض سعر ايفون 13 لدى جرير بنسبة 10% وهذه الوان ايفون ١٣ المتوفرة

انخفاض كبير يناله ايفون 13 في المملكة العربية السعودية لدى جرير، ويقدر هذا الانخفاض بنسبة 10% كاملين.

وفي الوقت نفسه في بداية طرح iphone 13 كان سعره حوالي 4450 ريال.

سعر آيفون 13 بعد التخفيض لدى مكتبة جرير نسخة 256 جيجا

4099 للنسخة الـ265 جيجا بايت

وفي الوقت نفسه 5099 للنسخة الـ512 جيجا بايت.

الوان ايفون ١٣ المتوفرة لدى مكتبة جرير ضمن عروض التخفيض

الأحمر.

وفي الوقت نفسه هناك لون ضوء النجوم.

كذلك هناك اللون الوردي.

الازرق.

وهناك أيضا لون سماء الليل.

مواصفات ايفون 13 القوي الجبار في المملكة العربية السعودية

يمتلك آيفون 13 كاميرا قوية مكونة من ثلاثة عدسات دقة كل واحدة فيهم 12 ميجا بكسل.

وفي الوقت نفسه يمتلك iphone 13 أقوى مستشعر لقارئ الوجوه من بين جميع مستشعرات الهواتف الذكية.

الهاتف يأتي ببطارقة عملاقة بسعة 4352 مللي امبير.

مقاس شاشة كبير بمقياس 6.1 بوصة.

يحتوي الهاتف على منفذين يمكن تذويد كلا منهم بشريحة اتصال مختلفة.

أبرز مزايا iphone 13 الجديد