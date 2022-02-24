دعم شقة سكنية للمحتاجين من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية خطوات التقديم للحصول علي سكن او سيارة

دعم شقة سكنية للمحتاجين من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، حيث تعتبر مؤسسة الوليد الخيرية أحد أشهر الجمعيات الخيرية في السعودية والتي تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين السعوديين من الحصول على سكن خاص بهم أو الحصول على سيارة أو أي خدمات أخرى تساعدهم في التكيف مع الظروف المعيشية الطبيعية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جميعًا بعد انتشار الجائحة الفيروسية.

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكنكم التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية من خلال اتباعك للخطوات التالية:-

قم بالدخول أولًا على الرابط الخاص بتقديم طلب مساعدة مالية من المؤسسة الوليد عبر الانترنت.

عبر الانترنت. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “التسجيل”.

بعد ذلك يتم نقلك إلى صفحة خاصة بالبيانات التي ستقوم بملئها من أجل التسجيل وتتمثل هذه البيانات في (اسم المواطن الرباعي – عنوان البريد الإلكتروني- تأكيد عنوان البريد الإلكتروني – رقم الهاتف المحمول – رقم الهوية الوطنية – كلمة المرور – تأكيد كلمة المرور”.

قم بالنقر على “تفعيل حساب تويتر” حتى يتم حصولك على إيصال الطلب المباشر إلى الأمير الوليد بن طلال وإلى المؤسسة نفسها وأن يتم إعلانك بلائحة المستفيدين وإذا كنت واحدًا منهم.

بعد ذلك قم بالنقر على زر “تسجيل” وبمجرد النقر عليها تكون قد قدمت طلبك بالحصول على مساعدة مالية.

شروط استحقاق مساعدات مؤسسة الوليد الإنسانية

يجب أن يكون المتقدم على المساعدة من المؤسسة سعودي الجنسية مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

سعودي الجنسية مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. أن يكون دخل المتقدم على المساعدة لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

ويشترط ألا يكون لدى المتقدم على الطلب أي عقار سكني خاص به.

لا يجب التصرّف في العقار السكني أو السيارة التي سيحصل عليها المواطن ببيعها أو تأجيرها.

التقديم على خدمات المؤسسة يتم مرة واحدة فقط سواء تم قبولك أو رفضك.

شروط وزارة اللإسكان السعودية لا يجب أن تنطبق على المواطن المتقدم على الخدمات.

عدم امتلاك المواطن أي سيارة خاصة به ويخضع لطلب التقدم لحصوله على سيارة مرة واحدة فقط.

برنامج الإسكان من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تم تصميم برنامج الإسكان وفق إستراتيجية محددة وعالية الوضوح، وتشمل معايير اقتصادية واجتماعية تلائم بصورة كبيرة فئة معينة من المواطنين السعوديين بنطاق المملكة العربية السعودية كلها.

وقد تم الأخذ بالاعتبار توفير عدد من الوحدات السكنية على مدار مراحل البرنامج المتعددة والتي تتماشى مع التطور السريع للمجتمع السعودي.

كما يهتم البرنامج الإسكاني الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال بإعادة إعمار الأحياء وسط المدن، مع توفير الخدمات الأساسية من البنية التحتية.