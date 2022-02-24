منتج آهل بدون كفيل وبدون فوائد بمبلغ تمويل 60,000 ريال لدى بنك التسليف

الآن يمكن الحصول على تمويل بدون فوائد مالية أو بدون رسوم إدارية من خلال بنك التنمية الاجتماعية حيث يقدم البنك منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 60,000 ريال سعودي بموافقة البنك تحت ضوابط وشروط ميسرة لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير فهو مخصص لخدمة المواطن السعودي ولكن يجب حصول العميل المتقدم على تمويل إجتماعي كمثل قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية مع سداد جميع الأقساط المستحقة عليه قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة ثم بعد ذلك التقديم عبر البنك للحصول على تمويل منتج آهل بدون فوائد مالية بالتقسيط شهريًا حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

أهم شروط الموافقة على منتج آهل التمويلي في السعودية

يحتاج منتج آهل التمويلي التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية لموظفي القطاع الحكومي فقط لا غير تحت ضوابط وشروط معلنة لدى بنك التنمية الاجتماعية كما يلي بكافة الإجراءات:

يجب أن يحصل العميل السعودي على تمويل مسبق من بنك التنمية الاجتماعية بخلاف تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.

تمويل بأقساط ميسرة بشرط توفير دخل ثابت شهريًا يبدأ من 3000 ريال سعودي حتى 12,500 ريال سعودي كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على منتج آهل التمويلي.

كذلك التمويل يحتاج توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة لدى بنك التنمية ماعدا موظفي الحكومة السعودية في السعودية.

العمر المناسب للتقديم من سن 18 عام إلى 70 عام للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية بموافقة منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يمنح للعملاء السعوديين العديد من التمويلات الإجتماعية الميسرة ومنها تمويل الأسرة وتمويل الزواج وغيرها من التمويلات المتوفرة بالإضافة إلى تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية الذي يمتاز بالعدبد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل بدون هامش ربح بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر بموافقة بنك التسليف سابقًا المعروف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وسوف نشرح لكم اليوم جميع المزايا التمويلية المتوفرة بالبنك كما يلي بالتفصيل: