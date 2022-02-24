بأقل راتب تملك سيارتك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

بأقل راتب تملك سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج لتمويل السيارات متاح بمبالغ مالية كبيرة ، والتي تساعد العميل في شراء السيارة التي يرغب بها ، حيث جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تتيح الشركة للعملاء من موظفي جميع القطاعات بالمملكة فرصة الاستفادة من هذا البرنامج بأقل راتب شهري وأقل هامش ربح.

أهم الإمتيازات التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء من خلال برنامج تمويل السيارات

شركة البيت الأهلي للتمويل أحدى أهم شركات التمويل بالمملكة والتي تعمل على توفير مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات جميع العملاء.

توفر شركة البيت الأهلي للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من العديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة من خلال هذا البرنامج.

تقدم الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل.

تتيح الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج إمكانية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل لتحديث سيارته.

فترة سداد مبلغ تمويل السيارات المتاح لدي الشركة يمكن أن يصل حتي 60 شهر.

تعمل شركة البيت الأهلي للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب