نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاتصال بشركة نجم عند حدوث حادثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات شركة نجم للتأمين في المملكة العربية السعودية, تعتبر شركة نجم لنجدة المركبات في حوادث الطرق وإشارات المرور من أهم وأكبر الشركات التأمينية والنجدة في المملكة العربية السعودية, وتتميز شركة نجم بأنها منتشرة ولها فروع في جميع محافظات المملكة العربية السعودية, وتقدم شركة نجم لنجدة المركبات الكثير من الخدمات التي تخدم المركبات داخل السعودية.

خدمات شركة نجم لنجدة المركبات في المملكة العربية السعودية

يتم تقديم شركة نجم لنجدة المركبات مجموعة متميزة من الخدمات التي تساهم في نجدة المركبات في الكثير من المدن الموجودة بالمملكة العربية السعودية, ومن أهم خدمات شركة نجم.

قيامهم بمعاينة الحوادث المرورية وتقديرها.

متابعة الحوادث المرورية أول بأول.

قيامهم بتصوير موقع الحادث والأضرار التي لحقت بالمركبات.

تقديم تقرير عن الحوادث المرورية التي تحصل في أغلب محافظات المملكة العربية السعودية.

تقديم وقت محددة لعملية وصول فرق التحقيق.

معرفة وضع وثائق التأمين الموجودة في شركات التأمين.

كيفية تبليغ شركة نجم لنجدة المركبات عن وجود حادث

يمكنك القيام بتبليغ شركة نجم لنجدة السيارات عن وجود حوادث علي الطريق في أي من محافظات المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم تبليغ إدارة المرور السعودية إذا كانت المركبة التي قامت بالحادث ليست مأمن عليها, أو لو هناك أي إصابات أو وفيات.

إذا كان هناك وثيقة تأمين علي المركبة فيمكنك تبليغ شركة نجم لنجدة المركبات إذا حدث لك حادث من حوادث الكوارث الطبيعية.

يمكنك التواصل مع شركة نجم لنجدة المركبات عن طريق رقم الهاتف المخصص لنجدة المركبات وهو 00920000560 وهذا الرقم مخصص بمدينة الرياض, وفي حالة رغبتك في تبليغ خدمة العملاء فيمكنك الاتصال علي 1999033.

ما هي الحوادث التي لا تذهب إليها شركة نجم لنجدة المركبات

لا تقوم شركة نجم بتغطية بعض الحوادث والتي تكون من ضمنها.