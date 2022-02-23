نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي واحد من البرامج التي أتت من أجل تعزيز التكامل بين القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتحسين فرص المواطنين في الحصول على فلل الإسكان التنموي أو البيوت المجانية أيضًا في ضوء الدعم السكني الذي تتشارك فيه وزارة الإسكان السعودية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ويمكن التسجيل في الإسكان التنموي للمطلقات أو ذوي الدخل المحدود من خلال الإنترنت في إطار التحول الرقمي الجديد لذلك سنتعرف على رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالإضافة إلى رابط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي.

الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تعددت الحلول السكنية التي تتناسب مع احتياجات ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية والتي يمكن من خلالها الحصول على وحدة سكنية مناسبة، والإسكان التنموي أحد مبادرات وزارة الإسكان السعودية، ويمكن التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي والاستفادة من المميزات التالية:

الحصول على وحدة سكنية للأسر الفقيرة في المملكة السعودية وذلك من خلال العديد من الأماكن.

كما يمكن الاشتراك في خدمات التشييد والبناء للوحدات السكنية التي ما زالت قيد الإنشاء.

بالإضافة إلى ذلك يمكن الدخول في برنامج شراء الوحدات السكنية المناسبة من السوق.

وقد تعاونت الوزارة مع أكثر من جمعية أهلية في مناطق متفرقة بالمملكة كي يتم تلبية احتياجات أكبر عدد من الأسر التي لم تستطيع الحصول على مسكن مناسب، كما أن الوزارة تقوم بالإشراف والمتابعة على الوحدات السكنية لضمان الراحة والأمان لجميع العملاء.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

في إطار تحقيق رؤية وزارة الإسكان السعودية للاستدامة والمشاركة في أهداف رؤية المملكة 2030 تم طرح أكثر من وسيلة للتواصل مع وزارة الإسكان للتعرف على شروط مبادرة الإسكان التنموي ويمكن التواصل عبر التالي:

الاتصال على الرقم الموحد للوزارة 199090.

كما يمكن الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم ٠١١٤٠٧٠١٠٠.

وقد سهلت أيضًا فرصة التواصل إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني [email protected]

الاستعلام عن المستفيدين من الإسكان

ويمكن معرفة جميع المعلومات التي تخص أسماء المستفيدين من الإسكان بجميع المبادرات المطروحة من خلاله عن طريق زيارة منصة سكني الإلكترونية وتسجيل الدخول، كما أن منصة الوزارة الرئيسية تتيح كافة المعلومات عن جميع المبادرات.

وقد أكدت أن هناك وحدات وأراضي سكنية مجانية بينما هناك وحدات أخرى بإيجار رمزي، ومتوفر أيضًا القروض للبناء الذاتي والقرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك.