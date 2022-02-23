نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الشروط وطريقة التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هو عبارة عن نظام مادي مقدم من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية لعدد محدد من الفئات في المجتمع السعودي، وهي الأكثر أحتياجاً للدعم المادي، وذلك لأن يتم توفير لهم نوع من الدعم المادي، ويتم التسجيل في النظام إلكترونياً من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

طريقة التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، حيث إن يوجد العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية يرغبون فى التسجيل فى المعاش بالنظام المطور الجديد وذلك لأن يحصلون على الدعم المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية للعديد من الاسر.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير معاش الضمان الاجتماعى إلى النظام الجديد وذلك لأن يصل إلى الاسر الأكثر احتياجاً، حيث إن هذا المعاش يقدم للمحتاجين فقط وذلك من أجل مساعدتهم فى توفير دخل شهري لهم حيث إن هذا الدخل يعمل على تحسين مستوي المعيشة لدي تلك الاسر، ويكون التسجيل فى المعاش من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

طريقة تحديث الضمان الضمان الاجتماعي

لابد من إن يقوم المسجل فى المعاش بالقيام فى كل فترة بعملية تحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم من أجل استمرار صرف المعاش ويتم التحديث عن طريق القيام بالأتي:-

الانتقال إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة البيانات الشخصية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة تحديث البيانات.

يعرض لك البيانات الشخصية الخاصة بك.

تضغط على زر التالي.

بعد ذلك تكتب العنوان والبريد الإلكتروني.

تكتب رقم الحساب البنكى الخاص بك ورقم الايبان.

تكتب البيانات الاخري المطلوبة منك.

الضغط على زر التحديث.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يوجد عدة شروط قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضعها من تنظيم القبول والتسجيل في معاش الضمان المطور، حيث إن هذه الشروط تتلخص في السطور التالية:-

إن يكون المتقدم للحصول علي المعاش مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون المتقدم للخصول على الضمان الاجتماعي غير مستفيد من معاشات أخري في المملكة.

إن يكون المتقدم للحصول على البرنامج لا يزيد مستوي الدخل الشهري له عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

إن يكون لا يقل عمرة عن 35 سنة.

يشترط إن يكون المستفيد غير ممتلك لنشاط تجاري أو لدية بطاقة ضريبية لمشروع.

إن يكون مسؤول عن عائلة ومستقل السكن.

خطوات التسجيل فى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

التسجيل فى النظام الجديد للمعاش يكون من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التى وفرتها الوزارة، ويتم التسجيل عن طريق القيام بالأتي :-

الذهاب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الانترنت.

اختيار من القائمة الجانبية الضمان الاجتماعى.

بعد ذلك تقوم باختيار التسجيل فى الضمان الاجتماعي.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك بالكامل.

تكتب رقم الحساب البنكي.

الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر التسجيل الموجود فى الأسفل.

استعلام عن الضمان المطور برقم الهوية

تتم عملية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي إلكترونياً عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-