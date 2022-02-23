نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية وأفضل عروض تقسيط بدون مقدم 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سيراتو هي حامل لواء مسيرة شركة كيا الكورية الجنوبية وسفير العلامة التجارية الأشهر في السعودية والعالم العربي، والتي تعكس تحول صانع السيارات نحو تعزيز التنقل المستدام، والحصول على حصة كبيرة من مبيعات السيارات حول العالم وسط منافسة كبيرة من سيارات السيدان الصغيرة والمدمجة لكن تبقى Kia Cerato GT واحدة من أكثر السيارات التي يمكن الاعتماد عليها سواء داخل المدينة أو على الطرق الخارجية في نفس الوقت.

كيا سيراتو من الداخل

ونظرًا لكونها من أعلى فئات Kia Cerato، تحتوي Cerato GT على مقاعد جلدية قابلة للتعديل إلكترونيًا ومزودة بخاصية تعديل مقعد السائق، أما عجلة القيادة الجلدية المثقبة فتأتي مزينة بالشارة الجديدة للشركة وشاشة عرض رقمية، حيث تتوفر هنا مساحة كبيرة بالداخل ، تزيد من الإحساس بها فتحة السقف، التي تسمح بدخول مزيد من الضوء إلى المقصورة.

وفيما يتعلق بالترفيه، تم تجهيز سيراتو جي تي 2022 بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، والتي تأتي مع DAB + ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية كما أن لديها اتصالًا سلكيًا بنظام Apple CarPlay و Android التلقائي.

شنطة Kia Cerato

يتم فتح شنطة Kia Cerato GT يدويًا لتكشف لك عن مساحة رحبة تبلغ 428 لترًا، وستجد أيضًا سماعة JBL أخرى ومساحات تخزين إضافية أسفل الأرضية، التي تتوفر على عجلة احتياطية تم وضعها بطريقة موفرة للمساحة وفي حالة طي المقاعد الخلفية تتسع مساحة الأمتعة إلى 502 لترًا.

سعر Kia Cerato 2022 عالميًا



في الأسواق العالمية تبدأ أسعار مجموعة سيراتو من 25 ألف دولار للسيارة من طراز S وستدفع ألفين دولار إضافية للحصول على الطراز الرياضي فيما يصل سعر سيارة سيراتو جي تي إلى حوالي 36 ألف دولار بينما يمكن الحصول على سيارة رياضية بمواصفات إضافية بسعر 31 ألف دولار.

سعر كيا سيراتو 2022 في السعودية

تراجعت أسعار العديد من فئات من سيراتو 2022 في السعودية حيث يبلغ سعر سيراتو L موديل 2022 حوالي 60 ألف ريال فيما يصل سعر سيراتو GL إلى 65 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة ويصل السعر بعد إضافة الضريبة إلى 70 ألف و75 ألف ريال على التوالي.

تقسيط Kia Cerato 2022

يمكن الحصول على العديد من عروض تقسيط Kia Cerato 2022 من خلال وكيل كيا في السعودية أو من المعارض المنتشرة في كافة المناطق التي توفر تمويل السيارات الجديدة بالتعاون مع العديد من بنوك السعودية ولكون سعر السيارة منخفض بشكل كبير يمكن التقسيط بدون مقدم على 60 شهر بواقع ألف ريال شهريًا أو أكثر قليلًا.

كما يمكن تقسيط سيراتو 2022 بأقساط تصل إلى 600 ريال على 60 شهرًا بواقع 36 ألف ريال ويتم تقسيم المبلغ المتبقي على الدفعتين الأولى والأخيرة ويشمل ما يلي: