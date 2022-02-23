رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي 1443 وأهم الشروط

يتساءل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي دفعة واحدة عام 1443 بالسعودية، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهناك العديد من المواطنين التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتهم الشخصية، حيث أن الضمان الاجتماعي من اهم الأنظمة التي تقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين ولكن بشرط أن يلتزم بكافة المتطلبات التي وضعتها الوزارة، فمن هناك يبحث عن الضمان الاجتماعي السعودي وطريقة الاستعلام عنها وشروط المساعدة المقطوعة.

شروط الضمان الاجتماعي السعودي

قررت المملكة العربية السعودية مساعدة المواطنين سواء الرجال أو النساء المحتاجين علي تخطي هذه الأزمة وأحد اهم هذه البرامج بتقديم دعم الأسر الفقيرة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط برنامج الضمان الاجتماعي، والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك حتي يتمكنوا من الحصول علي معاش ضماني في كل شهر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية، ولكن بشروط يجب توافرها للحصول علي الضمان الاجتماعي وهي:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية سواء رجال أو نساء.

لا يتوافر لدية المقدم أي سجلات تجارية أو عقارات أو أراضي زراعية.

يجب ألا يقل عمر المواطن المستفيد عن 35 عام.

يكون من ضمن الفئات المحددة التي نص عليها الضمان وهم الغير قادرين علي العمل وأصحاب الدخل المنخفض وأيضا النساء الأرامل والمطلقات.

ألا يتعدى الدخل الشهري للمستفيد مناسب مع الحد المانع للصرف الذي حددته الوزارة.

كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي السعودي 1443

ليتمكن الجميع من الاستفادة في الضمان الاجتماعي وخاصة الحالات المحتاجة التي لا تستطيع توفير كل متطلبات والأسر ذات الدخل المنخفض، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط إلكتروني يمكن التقديم عليه من خلال الخطوات التالية: