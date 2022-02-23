نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسديد قروض ومتعثرات والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تسديد قروض ومتعثرات تبدأ رحلة البحث عنها بعد أن يتم التعثر في سداد أقساط قروض البنوك في المملكة العربية السعودية وبالتالي قد يتم إيقاف الخدمات عن المواطنين السعوديين أو الوافدين، ولهذا هناك الكثير من الخدمات التي توفر للمواطنين تسديد المتعثرات وإيقاف الخدمات أو التي تقدم أيضًا سداد مديونية واستخراج قرض جديد وسوف نتعرف على أفضل البنوك التي تساعد على تسديد إيقاف الخدمات للقطاع الخاص أو تسديد قروض ومتعثرات أيضًا وكذلك شروط التمويل الشخصي حتى لو عليك قروض.

تسديد قروض ومتعثرات

تسديد قروض العسكريين أو المواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو أيضًا القطاع الخاص يتطلب الاستعلام عن جميع الشروط والمتطلبات أيضًا، حيث أن هناك بعض من البنوك الحكومية توفر إمكانية تسديد متعثرات واستخراج قرض جديد 2022.

تسديد قروض متعثرة بنك الرياض

بالرغم من أن هناك بنوك تسمح بشراء المديونية، إلا أن الاختيار الأفضل يصب في صالح بنك الرياض السعودي الذي قام بطرح برنامج متكامل يسمح بتوحيد الالتزامات المالية، وهو عبارة عن برنامج يقوم بسداد الأقساط لدى البنوك الأخرى، ويدمجها جميعًا في قسط واحد من خلال البنك، وجاءت تلك الخطوة لمساعدة المتعثرين، وأشار البنك إلى أن برنامج توحيد الالتزامات المالية بنك الرياض له مميزات كثيرة من بينها:

هامش ربح متميز ومنافس في آن واحد، كما أن البرنامج يتوافق مع الأحكام الإسلامية.

إمكانية سداد الالتزامات لأقساط البنوك الأخرى، حتى وإن حصل العميل على قروض مختلفة، أو أكثر من حل تمويلي.

السداد حتى خمس سنوات، وإمكانية إعفاء الورثة من سداد قيمة الأقساط الأخرى في حال وفاة الشخص المقترض.

شروط سداد مديونية واستخراج قرض جديد

أما عن الشروط المطلوب أن تتحقق من أجل إنهاء أقساط البنوك السعودية الأخرى فهي كما يأتي:

المتقدمين لا بد أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية، والتابعين لأحد الوظائف مهما كانت طبيعتها.

السن ليس أقل من الثامنة عشر، والالتزام بسداد الأقساط شهرية بفترة لا تزيد عن خمس سنوات.

قبول تحويل الرواتب على البنك.

وتستطيع معرفة كافة المعلومات عن الحل التمويلي وبرنامج توحيد الالتزامات والأوراق التي يتعين تقديمها إلى البنك عبر التواصل هاتفيًا على رقم 8001242020.