خطوات طلب تمويل العمل الحر والتقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية

طريقة التقديم على تمويل العمل الحر في السعودية للمواطنين والمواطنات، والتقديم على برامج بنك التنمية الاجتماعية للمنتجات البنكية التي تستلزم استخراج وثيقة العمل الحر من بين شروط الاستفادة من التمويل أو القرض، والتي تخدم شريحة كبيرة فد تتعرض لظروف مالية أو اقتصادية، وقد تجد في تلم المنتجات التمويلية حلول حيق أن بعضها يكون بدون فوائد، ويتم السداد على فترة زمنية تجعل من عملية السداد على أقساط ميسرة، وهو من أكبر المميزات التي يمكن الحصول عليها بجانب عدم الحاجة في كثير من الأحوال لوجود ضمانات، غير أنه يجب توفر المعايير والشروط التي يتم وضعها لكل قرض كي يتم الموافقة على طلب الحصول عليه.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر

من بين البرامج المدعومة والمقدمة من بنك التنمية منتج نفاذ، تمويل العمل الحر ويستفيد منه الباحثين عن عمل والشباب والفتيات، بهدف توفير لهم فرصة للعمل والحصول على دخل يساعدهم على عناء المعيشة، وقد تم وضع شروط ميسرة لتحديد من له الأحقية في التقديم على التمويل في صورة التمويل النقدي أو برنامج تمويل السيارات وفق شروط وضوابط.

أن يكون المتقدم للتمويل سعودي الجنسية.

السن لا يقل عن 18 عام

الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم اسم بوابة العمل الحر.

الحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو المهنية المدعومة ضمن مجالات العمل الحر.

إمكانية سداد الأقساط في موعدها.

تقديم الضمانات التي يطلبها البنك

الدخل الشهري للمقترض لا يتخطى 14 ألف ريال.

ألا يكون المتقدم على القرض من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

فترة القرض لا تزيد عن 5 سنوات.

خطوات طلب تمويل العمل الحر منتج نفاذ

نأتي لمعرفة كيفية التقديم و خطوات طلب تمويل العمل الحر من البوابة الإلكترونية الرسمية:

اختيار برنامج التمويل منتج نفاذ.

تسجيل الدخول على بوابة العمل الحر

كما يمكن الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية برنامج العمل الحر.

اختيار برنامج التمويل إما تمويل نقدي أو تمويل السيارة.

سجل بيانات الدخول على موقع البنك.

إدخال البيانات المطلوبة

قراءة الشروط لكل برنامج ومنها السن وضرورة تقديم وثيقة العمل الحر بعد استخراجها من الرابط ببداية الخطوات.

اتبع التعليمات المعروض في التقديم على منتج نفاذ حتى رفع الطلب لدراسة مدى الأهلية ورفع المستندات والحصول على الموافقة أو الرفض.

مميزات تمويل العمل الحر برنامج نفاذ

قام بنك التنمية بالحديث

عن مزايا برنامج التمويل النقدي من برنامج العمل الحر ومنها سقف التنويل 120 ألف ريال والبقية موجودة في الصورة الخاصة بتفاصيل المنتج.