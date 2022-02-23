نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم إصدار جواز سفر سعودي جديد ومدة استخراج الجواز عبر منصة ابشر الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم إصدار جواز سفر سعودي ، تجديد جواز السفر السعودي هو ما سوف نشرحه لحضراتكم اليوم فقد وفرت منصة ابشر الإلكترونية لخدمات الجوازات السعودية خدمة إصدار جواز سفر سعودي لأول مرة للمواطنين السعوديين أو لاحد التابعين له عبر منصة الخدمات الإلكترونية ابشر التابع للموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية مع اتباع بعض الخطوات علي الموقع بطريقة إلكترونية ودون حاجتك للذهاب إلي مقرات الجوازات وتوفير الوقت والجهد المبذولين في ذلك حيث سيستفيد من هذه الخدمة المواطن السعودي المسجل والمفعل حسابة علي موقع ابشر ألإلكتروني كما سوف نجيب علي اسأله البعض عن كم رسوم إصدار جواز سفر سعودي ؟ للفرد أو للأطفال أو للزوجة في السعودية.

رسوم إصدار جواز سفر سعودي

تسعي وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع بوابة ابشر الجوازات السعودية في تقديم الكثير من الخدمات للمواطن السعودي للتيسير علية في إنهاء كافة معاملاته وخدماته الحكومية بطريقة إلكترونية علي عبر شبكات الأنترنت لذا نقدم له اليوم خدمة نموذج إصدار جواز سفر سعودي جديد مع وجود بعض متطلبات الخدمة مثل وجود المواطن المراد استخراج جواز السفر السعودي الجديد له الموافقة علي الإقرارات التي يقدمها لك الموقع مع أدخال جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة مع وجود عنوان وطني لاستلام جواز السفر عبر البريد السعودي وتقدر سوم إصدار جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد 300 ريال سعودي بصلاحية 5 سنوات و 600 ريال سعودي بصلاحية 10 سنوات من تاريخ أصدارة أو تجديده.

شروط إصدار جواز سفر سعودي

نضع لكم الآن بعض شروط إصدار جواز السفر السعودي الجديد لأول مرة للفرد أو لاحد التابعين له من الأسرة الزوجة أو الأطفال وجاءت كالاتي :

يجب علي المواطن سداد رسوم إصدار جواز سفر سعودي. تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة عليك أن وجدت. وجود بصمة للمواطن أو التابع علي منصة ابشر مع وجود صورة له. كما يجب أن يكون المواطن المراد استخراج جواز السفر السعودي له متواجد داخل المملكة العربية السعودية.

كما يتضمن أصدار جواز سفر سعودي جديد للمواطن الأعزب وكذلك رب الأسرة و استخراج جواز سفر لطفل رضيع في السعودية كما يمكن إصدار الجواز للتابع الذكر بشرط أن يكون لم يتجاوز عمرة عن 21 عام.

إصدار جواز سفر سعودي لأول مرة

والآن نترككم مع خطوات رسوم استخراج جواز سفر سعودي للمواطن الأعزب أو لرب الأسرة وكذلك تجديد جواز السفر السعودي وجاءت الخطوات كالتالي :

تسجيل الدخول علي منصة ابشر الإلكترونية.

ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الخانة المخصصة لها.

نذهب إلي خدمات الجوازات ومنها إلي الخدمات الإلكترونية.

ونختار خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني.

سوف يطلب منا الموقع بعض البيانات المراد كتابتها في الحقول المخصصة له بكل دقة وبطريقة صحيحة حتي يتم الانتهاء من خطوات الخدمة بنجاح.

استخراج جواز السفر السعودي الجديد الإلكتروني

نضع لك عزيزي القارئ رابط رسوم إصدار جواز سفر سعودي وطريقة تجديده عبر موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات السعودية والتابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فنرجو منك الدخول علي الرابط السابق وقراة كافة شروط الخدمة واتباع جميع الخطوات علي الموقع وتنفيذها بكل دقة ونقوم بكتابة جميع البيانات بطريقة سليمة ومتابعة الخطوات الإرشادية علي منصة ابشر.