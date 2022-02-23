نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة مجلس الضمان الصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة ، يتساءل الكثير من المقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة التعاونية حيث يعد التأمين الطبي من أهم الأشياء للعمالة والموظفين لضمان العلاج على نفقة التأمين في حالة حدوث مشكلة أو إصابة للمقيم أو الوافد وتتطلب بعض الأعمال أيضا أن يكون للفرد تأمينا صحيا لذا يجب على العامل أن يتأكد من سريان التأمين حتى يضمن العملية، وسنقوم بتعريف القارئ خلال المقال على خطوات الاستعلام على جواز التأمين الصحي للمقيمين عبر الإنترنت بصورة مباشرة من الموقع الرسمي.

الاستعلام على التأمين الصحي برقم الحدود أو الإقامة

بعد أن وضحنا أهمية التأمين الصحي بالنسبة للوافدين والمقيمين، وبينا أنه قامت المملكة العربية السعودية بطرح الخدمة بشكل إلكتروني للتسهيل على القراء الوصول للخدمة التابعة لهم بشكل إلكتروني وذلك من خلال الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي استعلام عن تأمين صحي، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا بالدخول على موقع مجلس الضمان الصحي.

ثانيا اضغط على الاستعلامات.

ثالثا اختر الاستعلام عن التأمين الطبي عبر رقم الإقامة.

رابعا بكتابة رقم إقامتك في المكان المحدد.

خامسا بنقل الرمز التأكيدي للعملية كما هو موضح.

سادسا اضغط على استفسار.

سابعا ستظهر لك بيانات استعلامك.

بهذا يكون القارئ قد عرف عملية الاستعلام عن التأمين الصحي عبر رقم إقامة الفرد من الخدمات الإلكترونية المطروحة عبر الإنترنت من المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

الاستفسار على التأمين الطبي برقم هوية المواطن

يمكن أيضا للمواطن بالمملكة أن يقوم بمعرفة بيانات تأمينك من خلال رابط الاستعلام عن تأمين طبي برقم هوية الفرد وبعد أن وضحنا طريقة الاستعلام عن التأمين للمقيم سنقوم بتوضيحها للمواطن أيضا خلال الضمان الصحي حيث أن الاستعلام عن جواز التأمين الطبي عبر رقم هوية الفرد من الخدمات المطلوبة أيضا بشكل كبير من خلال القراء والمتابعين من الدولة وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على موقع مجلس الضمان الرسمي.

ثانيا اضغط على الاستعلام على التأمين.

ثالثا اختر الاستعلام عن صلاحية التامين برقم الهوية.

رابعا اكتب البيانات هويتك في المكان المحدد.

خامسا اكتب الرمز المرئي لتأكيد التعامل البشري.

سادسا اضغط على الاستعلام.

سابعا ستظهر لك كافة بيانات التأمين.

بهذا يكون القارئ قد عرف صلاحية التامين الطبي عن طريق موقع الضمان الصحي وأيضا صلاحية التأمين الطبي برقم إقامة الفرد أو استعلام على تأمينك الطبي عبر رقم الهوية او الاقامة.

استعلام على تأمين زائر

تقدم البوابة أيضا الخدمات التابعة لتأمينات زوار الدولة عبر الإنترنت للتسهيل عليهم في الوصول للبيانات أيضا بالموازاة مع خدمات الاستعلام عن التامين الطبي برقم الاقامة أو جواز تأمينك الطبي عبر رقم الاقامة وبالموازاة أيضا مع الإستعلام عن معلومات التأمين الطبي عبر رقم الهوية، ولمعرفة خطوات استعلام على تامين الزائر برقم الجواز اتبع الآتي:

أولا ادخل على بوابة مجلس الضمان الصحي.

ثانيا اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

ثالثا اضغط على الاستعلام على تأمين زائر.

رابعا اكتب رقم الجواز في المكان المحدد.

خامسا بكتابة الرمز التأكيدي أمامك.

سادسا اضغط على استعلام.

سابعا ستظهر لك بيانات التامين المستعلم عنه.

بهذا يكون القارئ قد عرف الاستعلام عن تامين زائر أو مقيم أو مواطن عبر رقم الهوية أو الإقامة أو الجواز الخاص بأي منهم وبشكل إلكتروني في خطوات مباشرة.