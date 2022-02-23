نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على الإسكان للنساء 2022 وتسجيل مستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على الإسكان للنساء 2022 هي شروط كثيرة، حيث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على توفير دعم متمثل في صورة وحدة سكنية مُجهزة بكافة الخدمات، أو وزارة الاسكان الاراضي المجانية أيضًا للبناء عليها منازل في مناطق سكنية مختلفة تكثر بها الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين مثل المستشفيات، والمولات التجارية أيضًا، فيسأل الكثير هل يحق للزوجة التقديم على سكني أو النساء بوجه عام، وكذلك ما هي شروط وزارة الإسكان الجديدة 2022 وسوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تخص شروط التقديم على الإسكان للنساء 2022.

شروط التقديم على الإسكان للنساء 2022

من أجل تسجيل المستفيد الجديد في الدعم السكني لا بد من تحقق عدد من الشروط سواء أكان أعزب ولم يتزوج بعد من الرجال، أو في حال كان رجل يعول، وكذلك هو الحال بالنسبة للنساء مهما كانت الحالة الاجتماعية لها، فهناك شروط التقديم على الإسكان للنساء وتتنوع الشروط أيضًا بالنسبة للمطلقات والأرامل، وقد أتت شروط الإسكان الجديدة كما يلي:

المرأة التي تعول أبنائها ينبغي أن تكون سعودية الجنسية أو تعول الأبناء الحاصلين على الجنسية السعودية أيضًا.

في حال المطلقة يشترط مرور 24 شهر بحد أدنى على فترة الطلاق، كما يشترط الإقامة داخل المملكة.

عدم استلام مسكن من خلال الدعم السكني من قبل، وألا يكون لديها بالفعل مسكن مناسب كي تعيش فيه مع الأبناء أو حتى بمفردها.

ألا تكون مُقيمة في أحد دور الإيواء والتي تتبع الحكومة السعودية وتشرف عليها رسميًا.

تسجيل مستفيد في دعم سكني

ومن أجل الحصول على الدعم ينبغي تسجيل مستفيد جديد في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان السعودية أو عن طريق منصة سكني ولهذا لا بد من الحرص على اتباع الخطوات الآتية:

زيارة منصة سكني الإلكترونية والتي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية وطُرح من خلالها كافة خدمات الدعم (sakani.sa).

بعد اختيار الدعم المناسب للمرأة، يتم تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية أو حساب النفاذ الوطني الموحد كما أنه متاح تسجيل مستفيد جديد من قائمة الخدمات المتوفرة في الموقع.

رقم منصة سكني المجاني

ولأن وزارة الإسكان السعودية تقوم بتقديم الدعم إلى المستحقين فقط فإنها تحصل على وقت كاف لمتابعة الحالات المرسلة إليها والطلبات، وقد أشارت إلى إمكانية الاستعلام عن الدعم السكني من خلال التواصل على رقم 199090.