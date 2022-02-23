وزارة الحج والعمرة إلغاء تأشيرة عمرة مضيف 1443 وضبط تطبيق اعتمرنا السعودية

إلغاء تأشيرة عمرة مضيف 1443هـ بقرار رسمي أوضحته منذ ساعات قليلة اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 الموافق 22 رجب 1443هـ من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي الإلكتروني العناية بضيوف الرحمن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين، وقد جاء نص سؤال المستفيد كالتالي: “هل متاح عمرة مضيف؟ أم هي مقيدة أو تأشيرة عمره عادية فقط؟“، وجاء رد حساب العناية بضيوف الرحمن كالتالي” تم إلغاء تأشيرة عمرة مضيف، وسيتم الإعلان عنها حال ظهور أي مستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة”.

قرار إلغاء تأشيرة عمرة مضيف وشروط تصاريح العمرة 1443

إضافة لما سبق أوضحت وزارة الحج والعمرة فيما سبق عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج اتصريح من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

كذلك شرط أن تكون بيانات امستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.

في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

خطوات التعامل مع عطل تطبيق اعتمرنا 2022 السعودية

كما أوضحت الوزارة أنه في حال ظهور عطل بتطبيق اعتمرنا أوضح حساب العناية بضيوف الرحمن خطوات حل المشكلة كالتالي:

أولًا القيام بتحديث تطبيق اعتمرنا آخر إصدار منه. كذلك في حال لم يحدث تغير قم بحذف التطبيق نهائيًا من الجوال وتحميله مرة أخرى. كما يجب التأكد من تاريخ الميلاد المسجل في بيانات تطبيق توكلنا وتطابقه مع بيانات تطبيق اعتمرنا.

ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة 2022

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن كافة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة العمرة أو للزيارة أو حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:

أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.

المعتمدة ضد مستجدات من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة. يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.

في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي المدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.

أولًا مدة 7 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن اكتمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية. أيضًا مدة 10 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية.

كيفية التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء فريضة العمرة 1443

بإمكان راغبي طلب تصاريح أداء العمرة، اتباع الخطوات التالية بالترتيب: