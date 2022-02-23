سعر فتح محفظة الراجحي 2022 الشروط اللازمة لفتح المحفظة الاستثمارية ببنك alrajhi

تقدم بنوك الراجحي خدمات متميزة ومتعددة ومنها معرفة سعر فتح محفظة الراجحي، وهي من البنوك المعتمدة الممتازة داخل المملكة السعودية، ولذلك فإن جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن لدينا إجابات لها، ولهذا سنقدم لكم توضيح كافة الأمور اللازمة حول السعر الخاص بفتح المحفظة.

سعر فتح محفظة الراجحي

إن فتح المحفظة التابعة لبنك الراجحي تكون مجانية، ولا يتطلب القيام بفتح المحفظة داخل البنك وجود أي حد أدنى للحساب الاستثماري الخاص بالعميل، ولكن توجد بعض الرسوم الثانوية التي تبلغ القيم الخاصة بها 700 ريالاً سعودياً على الخدمة التابعة لفتح محفظة التداول بالبنك داخل السعودية.

الشروط اللازمة لفتح محفظة استثمارية ببنك الراجحي

لكي يتم تسهيل العمليات الخاصة بالتداول والشراء للأسهم قد حدد البنك مجموعة من الشروط اللازم توافرها بالعميل حتى يتمكن من فتح المحفظة الاستثمارية، وإليكم الشروط وهي كالآتي:

أولاً ضرورة تواجد حساب جارياً لهذا العميل داخل بنك الراجحي.

أن يمتلك الشخص الذي يرغب أن يفتح المحفظة بطاقة صراف الآلي تكون سارية بالمفعول.

أن يبرز بطاقة الهوية أو حتى بطاقة الإقامة.

ضرورة تواجد رقم جوال قد تم تسجيله بخدمات الاتصال.

امتلاك العميل الحساب الخاص به بمنصة أبشر.

قيام العميل بالتسجيل في أي خدمة بالهاتف داخل البنك.

أن يتواجد عنوان للبريد الإلكتروني ويكون فعال.

طريقة فتح محفظة استثمارية داخل بنك الراجحي

يستطيع العملاء التابعين لبنك الراجحي أن يقوموا بفتح محفظة الاستثمار بالبنك عن طريق القيام ببعض الخطوات السهلة اللازمة لذلك وهي كالآتي: