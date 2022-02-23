نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر فتح محفظة الراجحي 2022 الشروط اللازمة لفتح المحفظة الاستثمارية ببنك alrajhi في المقال التالي
تقدم بنوك الراجحي خدمات متميزة ومتعددة ومنها معرفة سعر فتح محفظة الراجحي، وهي من البنوك المعتمدة الممتازة داخل المملكة السعودية، ولذلك فإن جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن لدينا إجابات لها، ولهذا سنقدم لكم توضيح كافة الأمور اللازمة حول السعر الخاص بفتح المحفظة.
سعر فتح محفظة الراجحي
إن فتح المحفظة التابعة لبنك الراجحي تكون مجانية، ولا يتطلب القيام بفتح المحفظة داخل البنك وجود أي حد أدنى للحساب الاستثماري الخاص بالعميل، ولكن توجد بعض الرسوم الثانوية التي تبلغ القيم الخاصة بها 700 ريالاً سعودياً على الخدمة التابعة لفتح محفظة التداول بالبنك داخل السعودية.
الشروط اللازمة لفتح محفظة استثمارية ببنك الراجحي
لكي يتم تسهيل العمليات الخاصة بالتداول والشراء للأسهم قد حدد البنك مجموعة من الشروط اللازم توافرها بالعميل حتى يتمكن من فتح المحفظة الاستثمارية، وإليكم الشروط وهي كالآتي:
- أولاً ضرورة تواجد حساب جارياً لهذا العميل داخل بنك الراجحي.
- أن يمتلك الشخص الذي يرغب أن يفتح المحفظة بطاقة صراف الآلي تكون سارية بالمفعول.
- أن يبرز بطاقة الهوية أو حتى بطاقة الإقامة.
- ضرورة تواجد رقم جوال قد تم تسجيله بخدمات الاتصال.
- امتلاك العميل الحساب الخاص به بمنصة أبشر.
- قيام العميل بالتسجيل في أي خدمة بالهاتف داخل البنك.
- أن يتواجد عنوان للبريد الإلكتروني ويكون فعال.
طريقة فتح محفظة استثمارية داخل بنك الراجحي
يستطيع العملاء التابعين لبنك الراجحي أن يقوموا بفتح محفظة الاستثمار بالبنك عن طريق القيام ببعض الخطوات السهلة اللازمة لذلك وهي كالآتي:
- أولاً ضرورة الدخول لموقع الراجحي.
- تضغط فوق كلمة التسجيل كمستخدم جديد.
- تكتب المعلومات الخاصة بحساب العميل والمتضمن رقم الهاتف ورقم الهوية وبإمكانك استخدام رقم الإقامة بدلاً من رقم الهوية.
- تدخل رمز التفعيل المراد وتضغط بعدها فوق كلمة التالي.
- تكتب اسم المستخدم وكذلك كلمة السر وتعمل على تأكيده.
- تضيف البريد الإلكتروني الخاص بالعميل حتى يستلم الإشعارات الخاصة بالبيع والشراء.
- قيام الشخص المستفيد بتحديد الفتح للمحفظة سواء كان هذا فرد أو حتى شركة.
- ضرورة التحديد للطريقة المناسبة الخاصة بالعميل حتى يستلم اسم المستخدم من خلال الهاتف الجوال أو حتى بالبريد الإلكتروني.
- تضغط على كلمة التالي وتوافق على جميع الأحكام والشروط.
- تدخل رمز التفعيل الذي تم إرساله لهاتف العميل وتضغط فوق كلمة التأكيد.
- تستكمل التسجيل ويرسل اسم المستخدم لجوال العميل أو حتى للبريد الإلكتروني التابع له.
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