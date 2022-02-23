“عاجل ورسميًا” الغاء تأشيرة عمرة المضيف من وزارة الحج والعمرة السعودية وكيفية التعامل مع عطل تطبيق اعتمرنا

قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إلغاء التأشيرة الخاصة بـ (عمرة المضيف) وذلك حيث كانت الصفحة الرسمية الخاصة بعناية ضيوف الرحمن في المملكة عبر موقع التغريدات المصغرة “تويتر” قد رد على أحد الاستفسارات الخاصة بأحد متابعي الصفحة حيث سأل عن: “هل هناك عمرة مضيف أم هي قيد الدراسة أو فقط تأشيرة عمرة عادية؟” ليجيب الحساب الرسمي عليه قائلًا: “تأشيرة عمرة المضيف قد تم إلغاؤها، وفي حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوازرة الحج والعمرة”، ومن الجدير بالذكر أن التأشيرة الخاصة بعمرة المضيف في السعودية كانت تخضع لعدة شروط ومعايير تقوم بوضعها اللجنة المنظمة لها وحتى الآن لم يتم تفعيلها ولم يتم الإعلان عن أي وقت محدد لبدء تفعيل هذه العمرة حتى الآن.

الغاء تأشيرة عمرة المضيف

وكانت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية الخاصة بالحج والعمرة قد أشارت في وقت سابق أنه لا يمكن لأي شخص ما أن يقوم بحجز عمرة المضيف أو إصدار التأشيرة الخاصة بها من خلال هذه المنصة الإلكترونية وأكدت على أن جميع الأشخاص الذين يتساءلون عن هذه التأشيرة يمكنهم أن يتواصلون مع وزارة الحج والعمرة من أجل الاستفسار عن هذه التأشيرة، وكانت الوزارة قد أعلنت عن أنه مسموح فقط لفئتين من الأشخاص غير السعوديين لأداء مناسك الحج لهذا العام الحالي حيث لا يمكن إلا للأشخاص الذين يحملون تأشيرة مخصصة للحج بأداء المناسك هذا العام.

كيفية التعامل مع عطل تطبيق اعتمرنا

كما قامت الصفحة الرسمية للعناية بضيوف الرحمن قد ردت أيضًا على أحد التساؤلات التي تشير إلى وجود عطل في التطبيق الخاص بـ اعتمرنا حيث قالت أنه يجب التأكد من تنزيل أخر تحديث للتطبيق وفي حال تنزيله وظهر العطل، يمكن مسح التطبيق ومن ثم تحميله مرة أخرى والتأكد من صحة تاريخ الميلاد المسجل في اللوحة الخاصة بالبيانات في توكلنا وأنه مطابق للتاريخ في اعتمرنا، والجدير بالذكر أنه لإصدار التصاريح الخاصة بالحج لا بد أن يكون الشخص المتقدم محصن بلقاح كورونا المعتمد في المملكة ويقوم بعمل شهادة PCR لفيروس كورونا وتكون معتمدة.