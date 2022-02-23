خطوات وشروط إلغاء التأشيرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرابط

خطوات وشروط إلغاء التأشيرات من الموارد البشرية، واحدة من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية لأصحاب الأعمال السعوديين، وهي خدمة فورية تمكن العملاء والمستفيدين منها من إمكانية الاطلاع على حالة التأشيرة، وكذلك تمكنهم من تقديم طلب إلغاء التأشيرة، عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي، وتلك الخدمة يتمثل هدفها في التسهيل والتيسير على المواطنين السعوديين، والمنشآت كذلك من اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إلغاء التأشيرات وزارة الموارد البشرية، وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وبخطوات سهلة وبسيطة يمكن اتباعها بكل سهولة، وإجراءات تغيير التأشيرة، تختلف وفقا للهدف من هذا التغيير فقد ترغب المنشأة في إلغاء تأشيرة عامل، أو إلغاء التأشيرة واسترجاع المبلغ، أو إلغاء تأشيرة لم تستخدم من مساند، أو إلغاء تأشيرة لم تستخدم، كما يتساءل البعض عن إمكانية “إعادة رسوم التأشيرات”، وهي تختلف بالطبع عن طريقة إلغاء تأشيرة خروج وعودة، أو كيفية إلغاء تأشيرة زيارة عائلية.

شروط إلغاء التأشيرات

إذا أردت استخدام خدمة إلغاء التأشيرات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكنك ذلك بكل سهولة وفقا للشروط والضوابط التالية:

يجب أن يكون من يتقدم بالطلب، قد تم اعتماده من قبل، ممثلا عن المنشأة أو المؤسسة، ومسجلا على قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما يشترط أن تكون التأشيرة سارية، وتبلغ فترة صلاحية التأشيرة منذ إصدارها عامين كاملين.

ولابد ألا تكون المنشأة قد استخدمت التأشيرة بالفعل من قبل.

وفي حالة أن تم تنفيذ طلب إلغاء التأشيرة، فلا يمكن إعادة استخدام التأشيرة الملغاة مرة أخرى.

وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية، تقدم الدعم التام للمنشآت والأفراد على حد سواء، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد على سبيل المثال؛ رابط الضمان الاجتماعي الجديد، واستعلام دعم ريف للعاطلين، وتسجيل موظف العمل المرن في التأمينات، وكذلك الاستعلام عن شهادة سعودة إلكترونيا، وكلها خدمات إلكترونية سهلة الاستخدام عبر الروابط الرسمية لها.

طريقة إلغاء التأشيرات

قم بزيارة رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن بوابة المنشآت اختر “الخدمات الإلكترونية”. وبعد ذلك سجل دخولك باسم المستخدم وكلمة المرور، إذا كان لديك حسابا بالفعل. وبعدها اختر خدمة “إلغاء تأشيرة عامل” في حال كانت تلك الخدمة المطلوبة. ويمكنك البحث عن رقم التأشيرة من خلال استخدام رقم الصادر أو رقم الحدود. وعقب ذلك سوف تظهر لك التأشيرة المرغوبة، اخترها واضغط إرسال. وبعدها أكد على طلبك وسوف تصلك رسالة بتأكيد الطلب. وأخيرًا سوف تستطيع إعادة رسوم التأشيرات التي قمت بإلغائها بشكل آلي.

خطوات اصدار التأشيرات إلكترونيا

في حال لم ترد أن تقوم بإلغاء تأشيرة عامل، ولكنك ترغب في عمل إصدار تأشيرة عمل للاستقدام، فيمكنك ذلك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات والطريقة التالية: