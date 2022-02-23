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عمر شويل - جدة تمويل إمكان الراجحي 50 ألف ريال بالتقسيط وبدون تحويل راتب - ثقفني
تمويل إمكان الراجحي 50 ألف ريال بالتقسيط وبدون تحويل راتب. تقدم شركة إمكان الراجحي مجموعة من المنتجات التمويلية الميسرة والتمويلات الإضافية لديها عدد من المزايا التمويلية بدون تحويل راتب وبدون وجود كفيل. أسرع تمويل شخصي مهما كانت جهة عملك من خلال القنوات الرقمية المتاحة بمجرد الموافقة على التمويل الخاص بالعميل.
تمويل إمكان الراجحي 50 ألف ريال
- لابد أن يكون العميل سعودي الجنسية.
- العاملين في القطاع المدني ( شبه الحكومي – القطاع الخاص – المتقاعدين).
- الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.
- العمر 25 عام حتى 60 عام.
- مدة الخدمة في القطاع الخاص للتمويل الميسر ستة أشهر
- وجود سجل ائتماني للعميل جيد.
- مدة السداد 12 شهر أو 18 شهر أو 24 شهر.
مزايا التمويل الميسر إمكان الراجحي
للتقديم على تمويل إمكان الراجحي الميسر:
- لا يُشترط موافقة جهة العمل
- بدون تحويل راتب
- تمويل يبدأ من 2000 ريال حتى 50 ألف ريال.
طريقة طلب التمويل
- قم بتحميل تطبيق إمكان الراجحي على هاتفك الجوال.
- التسجيل بالتطبيق والسماح له باستخدام الملفات.
- تسجيل البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة
- ثم تأتي لك الموافقة الفورية تتحكم في مبلغ التمويل ومدة السداد المناسبة لك.
- ثم تحديد طريقة السداد والتوقيع إلكترونيًا .
التمويل الإضافي إمكان الراجحي
يمكن الحصول على التمويل الإضافي مع وجود تمويل قائم بالفعل بالشروط الآتية:
- أن يكون العميل سعودي الجنسية.
- يكون للعاملين في القطاع المدني (حكومي – شبه الحكومي – قطاع خاص – متقاعدين) ويشمل ذلك القطاع العسكري محولي الراتب على مصرف الراجحي.
- لابد أن يكون الحد الأدنى لراتب لغير المحولين على مصرف الراجحي 7000 ريال.
- يكون العمر لمحولي الراتب على مصرف الراجحي ما بين 20 إلى 60 عام للموظفين، وأكبر من 70 عام للمتقاعدين، وللموظفين غير المحولين للراتب على مصرف الراجحي 25 حتى 60 عام.
- أن تكون مدة الخدمة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص لمحولي الراتب على مصرف الراجحي شهر.
- أما مدة الخدمة لغير المحولين للراتب على مصرف الراجحي ستة أشهر.
- وجود تمويل قائم.
- يبدأ التمويل من مبلغ 5000 ريال يوصل إلى 1,500,000 ريال.
- تكون مدة التمويل من 12 شهر حتى 60 شهرًا.
- يمكن طلب التمويل إلكترونيًا من خلال تطبيق الراجحي الإلكتروني.
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