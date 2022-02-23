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عمر شويل - جدة سعر سهم المراكز تداول 2022. شركة المراكز العربية، اختصارًا المراكز، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تتولى مهمة تشغيل أكبر المجمعات التجارية بالمملكة.وسوف نستعرض بالسطور المقبلة معلومات عن سهم المراكز في سوق تداول للأوراق المالية السعودية.

شركة المراكز العربية

هي شركة مساهمة عامة سعودية وهي أكبر مالك ومُشغل ومطور للمجمعات التجارية بالمملكة. وتتمتع الشركة بالعمل وفقًا للمعايير العالمية وبدأت الشركة نشاطها عام 2002 وفي تشغيل 21 مجمع تجاري وتعمل ضمن 11 مدينة رئيسية بالمملكة ومن أهم المراكز التابعة لها النخيل مول بالرياض ومول العرب في جدة ومول الظهران بالمنطقة الشرقية. وتضم مراكز التسوق أكثر من 4300 متجرًا يستقطب أكثر من 109 مليون زائرًا بالعالم.

سعر سهم المراكز تداول 2022

بلغ سعر سهم المراكز 2022 في افتتاحية سوق الأسهم السعودية الأربعاء 23-فبراير 2022 نحو 24.40 ريال.بعد أن أغلق في 22-2على سعر 23.00 ريال سعودي. بذلك يكون حدث ارتفاع بقيمة السهم قدرة 1.40 ريال، فقد شهد السهم ارتفاع وانخفاض خلال اليوم ليصل السعر إلى 24.86 وبلغ أقل سعر له 24 ريال.

مؤشرات أداء سهم شركة المراكز العربية تداول

آخر سعر للسهم هو 24 ريال

قيمة التغير في سعر السهم ريال

النسبة المئوية لمعدل التغير 4.35%

سعر السهم عند الافتتاح 24.40 ريال

أدنى قيمة للسهم 24 ريال

أعلى قيمة للسهم 24.86 ريال

سعر السهم في الإغلاق السابق 23 ريال

معدل تغير السعر خلال ثلاثة أشهر 7.28 %

معدل تغير السعر خلال ستة أشهر 6.35%

حجم التداول هو 3,308,709.

قيمة التداول هو 80,342,757.00.

عدد الصفقات التي تم عقدها هو 3,791.

القيمة السوقية للسهم هي 11,400.00.

متوسط حجم التداول خلال ثلاثة أشهر هو 1,674,882.26

متوسط قيمة التداول خلال ثلاثة أشهر هو 37,744,080.02

متوسط عدد الصفقات خلال ثلاثة أشهر 1,846.12.

تغير سعر السهم خلال اثنا عشر شهر هو 2.68% ارتفاع، وتغير سعر السهم من بداية العام هو ارتفاع 1.86%.

المؤشرات المالية لشركة المراكز العربية

القيمة السوقية (مليون ريال) هي 11,400.00 مليون ريال سعودي، وعدد الأسهم هي 475.00 مليون سهم، وربح السهم بالريال السعودي في أخر 12 شهر هو 0.96 ريال سعودي، أما القيمة الدفترية لآخر فترة معلنة هي 12.69 ريال سعودي، ومكرر الأرباح التشغيلي آخر 12 شهر هي 24.90، أما مضاعف القيمة الدفترية هو 1.89، وعائد التوزيع النقدي للسنة الأخيرة هي 5.21، والعائد على متوسط الأصول آخر 12 شهر هو 2.54.