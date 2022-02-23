نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور الشروط sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول، من الروابط التي يجري عليها بحث مستمر من قبل الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فمنذ الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وازداد التساؤل عن رابط التسجيل وشروط الضمان المطور وطريقة التسجيل، لذلك نقدم لكم هذا المقال فيه شرح وافي وإجابات وافية عن كل هذه التساؤلات.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يهدف إلى وصول الدعم للطبقات والفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، ووضع في سبيل تحقيق هذا شروط وضوابط جديدة يجب أن تتوفر في المستحق للضمان، كما أن الضمان بنظامه الجديد شمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، وأدخل الكثير من الأسر التي كانت محرومة من دعم الضمان سابقاً، كما أن الضمان المطور يعمل على توفير فرص عمل للشباب القادر على العمل، من خلال تقديم دعم مشروط له بالتسجيل في منصات العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول

كما ذكرنا سابقاً فإن الضمان المطور يهدف إلى تحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، ويعمل على توفير الحاجات المعيشية الضرورية وفق رؤية المملكة 2030، وجعل الاهتمام بالتعليم والصحة لجميع أفراد الأسرة من أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وهذا يعكس حرص المملكة على التعليم والصحة، كما اشترط الضمان الجديد على القادرين على العمل ضرورة البحث عن فرصة عمل مناسبة، والتسجيل في منصات العمل المعتمدة وتحويلهم من مستحقي للدعم إلى منتجين.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور مارس

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور

تتجه المملكة منذ وقت بعيد لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، توفيراً للوقت والجهد والمال لذلك يتم التسجيل في منصة الضمان إلكترونياً، من خلال الدخول على رابط منصة الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa، وعمل حساب جديد على المنصة وملئ البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة من قبل الوزارة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد