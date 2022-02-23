تفاصيل التقديم في نظام فارس الخدمة الذاتية والاستعلام عن الترقيات

نظام فارس الخدمة الذاتية، حدثت وزارة التربية والتعليم رابط نظام فارس الإلكتروني القديم حتى يسهل على المعلمين والمنتمين إلى القطاع التعليمي من استخدام النظام والاستفادة من خدماته بسهولة ويسر أكثر، ويعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية دليل كبير وواضح على مدى التطور الذي شهدته السعودية والتطور الرقمي الكبير الذي تمر بها حاليًا وبدءت به منذ عدة سنوات، ويمكن الاستعلام عن الكثير من الخدمات للمعلمين كالترقيات والإجازات من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية.

رابط نظام فارس الجديد 1443

يجب أن يكون جميع الأفراد العاملين بالقطاع التعليمي لهم حساب شخصي في نظام فارس حتى يسهل عليهم من الاستفادة من الخدمات وسهولة التعامل مع النظام والتعرف على أي مستجدات يعلن عنها من خلاله، والرابط الجديد لنظام فارس يستخدم من أجل وضع كلمة السر ورقم الهوية حتى يتمكن الموظف من الوصول إلى حسابه في النظام البدء في معرفة خدمات نظام فارس المتاحة وخاصة الخدمات الإدارية المتاحة للمعلمين والمديرين والإداريين وإليكم الرابط https://sshr.moe.gov.sa/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp.

تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية

ما لم يكن للموظف التابع للقطاع التعليمي حساب شخصي في المنصة فإنه لا يمكنه الاستفادة من أي خدمة يقوم النظام بتوفيرها لذا من الضروري أن يمتلك الجميع التابعين للنظام التعليمي حساب شخصي به:

من رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد https://sshr.moe.gov.sa/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp يقوم المستعلم بتحديد اللغة المناسبة معه.

وبعدها اختيار أمر تسجيل جديد حتى بدرج أي بيانات خاصة بالتسجيل.

مع الاهتمام بكتابة رقم الهوية والايبان الشخصي ورقم الهاتف بطريقة صحيحة.

ومن ثم وضع البريد الالكتروني وكذلك رقم التحقق الذي تم إرساله من قبل الهيئة على الجوال.

اختر إنشاء كلمة سر جديدة ليصبح الحساب الشخصي ملكًا لك.

تستخدم هذه البيانات في تسجيل الدخول في نظام فارس فيما بعد.

الاستعلام عن ترقيات نظام فارس

واحدة من أهم الخدمات التي يوفرها نظام فارس هي الترقيات ويمكن الاستعلام عنها من خلال: