نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل التقديم على التمويل العقاري من مصرف الراجحي 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التمويل العقاري من مصرف الراجحي، يوفر مصرف الراجحي التمويل العقاري للعملاء بشروط وخطوات ميسرة إرضاءً لهم حيث يعتبر تمويل الراجحي العقاري ضمن عروض تمويلية عديدة يقدمها المصرف لكافة العملاء بالمملكة، ومن أهم تلك العروض التي تساعد في الحصول على المنزل أو السيارة أو شراء المتطلبات الهامة التي يحتاج إليها العميل، ولا تحتاج تلك العملية إلى الكثير من الوقت بل في خطوات بسيطة يتمكن العميل من التقديم على التمويل العقاري من الراجحي.
تفاصيل التمويل العقاري من الراجحي
من أبرز المصارف السعودية هو مصرف الراجحي الذي يشتهر بتقديمه لمتنوع العروض التمويلية والأوعية الإدخارية التي تتفق مع ضوابط شريعتنا الإسلامية ويعتبر ذلك من أشهر أسباب شهرة الراجحي، بالإضافة إلى تنوع الخدمات البنكية والمصرفية بمزايا مناسبة للجميع والتي تعمل على جذب المزيد من العملاء للراجحي.
وتمتد تلك المزايا لكافة العروض التمويلية من الراجحي سواء إذا كان تمويل السيارة أو تمويل عقاري أو حتى القروض الشخصية، والتمويل العقاري من مصرف الراجحي أفضل الحلول التمويلية من أجل الحصول على المنزل الذي يرغب به العميل بشروط وخطوات بسيطة.
تمويل الراجحي العقاري
تتنوع صور التمويل العقاري من الراجحي فهناك إعادة التمويل أو تمويل لشراء عقار جديد أو تمويل الالتزامات العقارية والأهم من ذلك أنها جميعًا تتبع قواعد الشريعة الإسلامية ومن مزايا التمويل العقاري من الراجحي:
- نسبة التمويل تبلغ حتى 60% من القيمة المالية المخصصة للاستثمار في الأراضي.
- أما عن قيمة مبلغ التمويل فهي تصل حتى 70% من القيمة الكلية للعقار.
- يتم تقديم طلب الحصول على تمويل الراجحي العقاري إلكترونيًا حيث على العميل تحديد قيمة التمويل الراغب بها.
- قيمة الفائدة للتمويل ثابتة كما هي طوال العامين الأولين ولكن بعد ذلك تتغير القيمة على مدار ثلاث سنوات.
- التمويل قيمته أقصاها 58 مرة ضعف راتب العامل إذا كانت مدة التمويل عشرين سنة.
- أما إذا كانت مدة التمويل ثلاثين سنة فإن أقصى قيمة التمويل يمكن أن يصل إليها هي 82 مرة ضعف قيمة راتبه.
- يقبل الراجحي طلبات التقديم على التمويل المقدمة من الأفراد الذين يزداد عمرهم عن 25 سنة.