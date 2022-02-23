نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي سعر سهم ارامكو اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مستهل تعاملات اليوم بالبورصة السعودية ، ارتفع سعر سهم شركة أرامكو السعودية للطاقة إلي أعلي مستوي له علي الإطلاق منذ طرحه بسوق التداول ، وأتي ذلك علي أثر بيان الرئيس التنفيذي للشركة ، بأن الطلب المتزايد علي النفط في ارتفاع مطرد بعد مرحلة الجائحة ، سعر سهم ارامكو اليوم في السعودية في ارتفاع خصوصاً في السوق الآسيوية بمعدل وصل إلي 6.6% ليكون سعر أسهم أرامكو في سوق تداول 40.2 ريال سهم شركة أرامكو السعودية خلال جلسة اليوم الاثنين ، فيما تقص المكسب لاحقاً إلي معدل 4.11% عند الساعة 5:49 بتوقيت مكة المكرمة ، وتحظي المنتجات البترولية علي تزايد في الطلب في ظل التعافي الاقتصادي علي مستوي العالم ، وصعود سهم ارامكو استثماري مصحوب بزيادة معدلات الاستهلاك ، ونظرة سهم ارامكو تداول المستقبلية مبينة علي تنبؤات ارتفاع سعر برميل النفط حتي حدود الـ 100 دولار ، ومن خلال مقالنا اليوم تعرف علي سعر سهم ارامكو اليوم مع بداية التعاملات.

تعرف علي سعر سهم ارامكو اليوم

حقق سهم أرامكو السعودية خلال جلسة اليوم ارباح متزايدة منذ بداية العام الحالي بمعدلات متميزة وفق بورصة الأسهم تداول السعودية :

ارتفع سعر سهم أرامكو اليوم مباشر بنسبة 10% من بادية العام حتي تاريخ اليوم.

صعود سعر السهم ارامكو تداول اليوم هو سادس أفضل مؤشر للأداء في سوق الأسهم العالمية بناء علي الدولار الأمريكي.

كان قد ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية وسجل نسبة 30% ارتفاع بالعام 2021.

ارتفاع سعر النفط الخام بحدود الـ 20% خلال العام متجاوزاً 90 دولار للبرميل

يقوم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بمتابعة سعر أسهم أرامكو بمتابعة سعر أسهم أرامكو في سوق تداول أسهم ارامكو مباشر.

وصرح السيد فيصل حسن كبير مسؤولي الاستثمار في المال كابيتال عن توقعاته باستمرار أسعار النفط في منطقة الصعود ، ويرجع ذلك للأوضاع السياسية والمناخية.

نظرة مستقبلية لأرباح سهم أرامكو

يتوقع الخبراء استمرار جني السهم للأرباح المرتفعة ، خصوصاً مع انعدام القدرة علي زيادة كميات المعروض علي المدي القريب :

يستمر السهم في الارتفاع بخطوات قوية ، إلا أن عائد توزيع الأرباح انخفض إلي 3.6% يوم الاثنين مقارنة بشركة ايكسون موبيل و البريتيش بتروليوم البريطانية.

وبالرغم من توزيع أرامكو ما قيمته 75 مليار دولار أرباح للمساهمين إلا أن العائدات لا تزال أقل من المنافسين.

ارتفاع سعر برميل النفط فوق حاجز الـ 100 دولار هذا العام أمر حتمي.

هذا الارتفاع سيؤدي لزيادة سرعة معدلات التضخم علي مستوي العالم.

زيادة معدل التضخم يدفع البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة.

يعتبر نقص الاستثمارات في قطاع النفط أحد أسباب نقص الامدادات.

تلك التحليلات تشير لنتائج إيجابية تخص تداول أسهم ارامكو مباشر.

حيث وصل سعر سهم ارامكو إلي معدلات غير مسبوقة منذ سعر سهم اكتتاب أرامكو.

وكانت أرامكو في وقت سابق من العام 2021 قد حققت صعود كبير في سعر تداول الأسهم بالبورصة.