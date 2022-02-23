نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مكتب العمل والعمال المجاني الموحد للاستفسار وتقديم شكوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مكتب العمل والعمال الخاص بتقديم شكوى واستفسار حول موضوع ما، هو ذلك الرقم المجاني الموحد الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لاستقبال الشكاوى من كافة المواطنين داخل المملكة عمال كانوا أو أصحاب العمل، وذلك من أجل تنظيم بيئة العمل في السعودية، والحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على بيئة العمل، وبالتالي ينعكس على اقتصاد المجتمع فيزدهر وينشط، وتتوزع مكاتب العمل في مختلف أنحاء المملكة في الرياض وجدة والدمام وغيرها.

رقم مكتب العمل والعمال

خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم مكتب العمل والعمال ( 19911) الموحد الذي يستقبل استفسارات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بشؤون العمل داخل المملكة، وبالتالي فهو مركز الاتصال الموحد المخصص لتقديم الدعم والمساندة، والاستفادة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنه ستقبل اقتراحات المواطنين والشكاوى ضد أصحاب العمل الذين لا يحافظون على حقوق العمال ويهدرونها، وبذلك فهم يخالفون ما نص عليه قانون العمل، الذي وضح حقوق وواجبات كافة الأطراف المشاركة في العمل لفض النزاع ومنع حدوث الخلافات.

رقم مكتب العمل الدمام

تنتشر فروع مكتب العمل في مختلف أنحاء المملكة، ويوجد رقم وفاكس خاص بكل فرع، باختلاف الرَقم المجاني الموحد الذي يستقبل الشكاوى والاستفسارات من كافة مدن ومحافظات المملكة، حيث يقع مكتب العمل بالدمام في مدينة العمال شارع المستشفى، ورقم مكتب العمل بالدمام (8261400)، بينما رقم القسم النسائي الذي يوجد في شارع الخليج (80998595)، رقم الفاكس (8263742).

رقم مكتب العمل شكوى

حفاظًا على حقوق العمال من الضياع مع أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتطبيق نصوص قانون العمل فيما يتعلق بحقوق العمال، فقد خصصت الوزارة رقم مكتب العمل والعمال المجاني، للاتصال وتقديم الشكوى، كما أنه متاح لصاحب الحق تقديم الشكوى إلكترونيًا بالطريقة التالية:

تسجيل دخول بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اختيار الخدمات الإلكترونية للعمل. اختيار تقديم شكوى من القائمة الجانبية. تعبئة نموذج الشكوى مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة. تحديد أسباب الشكوى مع إرفاق المستندات التي تثبت صحة المخالفة الواقعة.

حجز موعد مكتب العمل

يقدم مكتب العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للمستخدمين، أبرزها إصدار التصاريح ورخص العمل، الاستعلامات والإشعارات، وحجز المواعيد كالتالي: