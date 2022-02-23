نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر للمقيم وصاحب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وغرامات عدم التجديد للوافد، جدير بالذكر أنه قامت المملكة بتنويع خدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر العديد من الطرق لتكون في متناول أيدي كل من الوافد أو المقيم وأصحاب الأعمال بالمملكة للوصول لبيانات الموظف الخاص بهم عبر الإنترنت من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية الإلكترونية التي تقدم خدماتها بصورة مجانية للجميع من أجل الوصول للبيانات الخاصة بشكل سهل وسريع في أي وأي مكان.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول لأبشر

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخدمات الخاصة بها بشكل إلكتروني للتسهيل على الوافد أو المواطن الوصول للخدمات الخاصة بهم بشكل إلكتروني بدلا من التوجه لأي فرع من فروع الوزارة والانتظار من أجل خدمات الاستعلامات الخاصة بهم، وخلال المقال سنقوم بتعريف القارئ بخطوات الاستعلام على صلاحية الاقامة وذلك خلال خدمة الاستعلام على صلاحية وجواز الإقامة الخاصة بالوافد وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

ثانيا ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

رابعا بتسجيل الدخول على حسابك الخاص.

خامسا إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشائه بالضغط على تسجيل جديد.

سادسا ادخل على استعلام عن المنشأة.

سابعا اختر معرفة بيانات فرد في المنشأة.

ثامنا بكتابة بيانات الوافد.

تاسعا اضغط على استعلام.

عاشرا ستظهر لك كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح.

بهذا يكون القارئ قد عرف خطوات الاستعلام على صلاحية الإقامة حيث قامت المملكة العربية السعودية إتاحة استعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى أبشر، أو الاستفسار عن صلاحية الإقامة من دون الدخول على موقع الوزارة وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل.

الاستعلام على الهوية عبر أبشر

يمكن أيضا للمقيم أو الوافد أن يحصل على حسابه الخاص به على منصة الوزارة بإنشاء حسابه الشخصي ببياناته الصحيحة، وذلك من خلال التسجيل على منصة أبشر ويستعلم عبرها عن العديد من الخدمات مثل استعلام عن المخالفات المرورية وبعد أن وضحنا عملية استعلام على صلاحية الاقامة بدون الدخول لأبشر سنقوم بتعريف القراء أيضا عن استعلام على صلاحية إقامة الفرد من خلال موقع أبشر، وللعملية قم بالآتي:

أولا من أجل التأكد من صلاحية وجواز الاقامة من خلال الدخول إلى منصة أبشر.

ثانيا بتسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

ثالثا إذا لم يكن لديك حساب شخصي قم بإنشاء واحد خاص بك.

رابعا ادخل على الاستعلامات الالكترونية.

خامسا الاستعلامات الخاصة بالمقيمين.

سادسا بكتابة بياناتك الخاصة.

سابعا اضغط على استعلام.

ثامنا ستظهر لك بياناتك.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيف يتم الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم عبر الداخلية وبدونها جدير بالذكر أنه يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بالوافد من خلال الإنترنت بسهولة ويسر عبر الجوال أو الجهاز الشخصي الخاصين بك.