عروض التمويل الشخصي في مصرف الراجحي بالمملكة 1443

عروض الراجحي التمويلية للعملاء، يساعد الراجحي الكثير من الفئات في السعودية من خلال العروض التمويلية المختلفة المقدمة لهم خاصةً عروض التمويل الشخصي، ففي بعض الأوقات نحتاج للمال بشدة وفجأة بدون سابق إنذار لهذا نلجأ إلى القروض من الأماكن الموثوقة التي تتبع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع تمويلاتها وقروضها ولا يمكننا أن نجد أفضل من مصرف الراجحي الذي يقدم عروضه التمويلية بتلك المزايا وأكثر، لهذا لمن يرغب في الحصول على تمويل الراجحي الشخصي نعرفكم على المزيد من التفاصيل فيما يلي.

عروض التمويل الجديدة في الراجحي

يقدم الراجحي عروض كثير على تمويلاته المقدمة للعملاء وتسعى تلك العروض إلى مساعدة العملاء في الحصول على التمويل الراغب به بمزايا عدة، كما أن العملاء يمكنهم التقديم على تمويل الراجحي بعدة طرق مختلفة أشهرها وأكثرها سهولة من قبل تطبيق الراجحي.

ومن أهم عروض التمويل من الراجحي التي تقدم للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الوطني من الراجحي 1 أو 2:

500 ريال كاش باك.

100 ألف نقطة جائزة للعميل.

الحوالات المجانية بدون رسوم حتى عام من تاريخ التقديم على التمويل والحصول عليه.

عروض التمويل الوطني 1 من الراجحي

مدة سداد القرض تستمر حتى 60 شهرًا. الإعفاء من دفع أي رسوم إدارية إذا استخدم تطبيق الراجحي. مسموح للمتقاعدين التقديم على التمويل. سرعة في إنجاز الإجراءات. أما عن نسبة القيمة السنوية فإنها تصل إلى 1.43% من الطلبات الكلية التي تقدم للفروع. الربح تنافسي إذا تمت مقارنته مع المصارف الأخرى. يسمح للمقيم التقديم على التمويل بدون الحاجة إلى كفيله. لا توجد قيمة قصوى للتمويل. يعفى العميل من السداد في حالتين فقط هما الوفاة أو العجز ولكن العجز الكلي.

عروض التمويل الوطني 2 من الراجحي

مدة استحقاق التمويل تصل حتى 60 شهر. التخفيض السنوي قيمته تبدأ من 1.93% لطلبات تطبيق الراجحي. قيمة النسبة السنوية تصل إلى 2.14% وذلك من مجموع الطلبات الكلية بالمصرف.

شروط تمويل الراجحي