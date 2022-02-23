بدون بيض وبدون فرن اعملي كيكة البسكويت الباردة في 10 دقائق

تعد كيكة البسكويت الباردة من أشهر أطباق الحلويات العصرية، التي أصبحت تشغل حيز كبير من حلويات اعياد الميلاد وبعض المناسبات، لأن طعمها مميز للغاية ورائحتها تجذب الجميع، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

المكونات

كوبان كبيران من البسكويت السادة المفتت.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

٣٠٠ جرام من السكر.

بيضة واحدة.

١٠ جرام بيكنج بودر.

مكونات الطبقة الثانية

علبة صغيرة من الجبن المثلثات الكريمي.

كوب ونصف كبير من الحليب المكثف.

كأس كبير من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة شكولاتة دهن.

أربع ملاعق كبيرة من الشكولاتة البيضاء، للتزيين.

طريقة التحضير

امزجي البيض مع الفانيلا، والكاكاو، والسكر، والبيكنج باودر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس وكريمي. ضعي البسكويت المفتت في وعاء زجاجي مستطيل الشكل، ثم اسكبي فوقه خليط البيض، ثم قلبي جميع المكونات حتى تتجانس. قومي بإدخال القالب الفرن بعد تسخينه، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج خليط البسكويت. امزجي الجبن مع القشطة، والحليب جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم وزعي الخليط على سطح كيكة البسكويت. ضعي القالب في الفرن الساخن، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اخرجيها ووزعي فوقها الشكولاتة البيضاء، وشكولاتة الدهن، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة جاهزة للتقديم.

طريقة عمل كيكة البسكويت بالقشطة

المكونات

300 جرام بسكويت شاي مفتت.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

مكونات الطبقة الثانية

3 حبات من البيض.

ربع ملعقة من الخل.

كأس صغير من السكر.

نصف كوب كبير من الزبدة.

100 جرام من الحليب.

مكونات الطبقة الثالثة

كأس كبير ونصف من القشطة.

ملعقتان كبيرتان جبن كريمي.

45 جرام من السكر.

40 جرام حليب مجفف.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير