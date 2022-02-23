أسعار السجاد التركي بكافة الموديلات 2022 في المملكة العربية السعودية

يعتبر السجاد التركي من أجود السجاد المتوفر بالمملكة العربية السعودية حيث ترغب كافة السيدات في الحصول على أفضل السجاد لمنزلهم ليكون المنزل بمظهر رائع مع العلم أن للسجاد دور مهم للغاية في إبراز ديكورات المنزل وجعله يبدو بمظهر حسن ويعتبر السجاد التركي من أفضل أنواع السجاد التي يمكن استخدامه ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أسعار السجاد التركي في المملكة العربية السعودية.

أسعار السجاد التركي بالمملكة العربية السعودية

يتوفر بالمملكة العربية السعودية الكثير من أنواع السجاد التي من بينها كلًا من التالي.

يتوفر سجاد دبلاي صغيرة للأرضية لكافة غرف المعيشة وأهم ما يميزها أنها غير قابلة للانزلاق وهي سجادة تركية كلاسيكية ومتوفرة بسعر 620 ريال سعودي. يتوفر سجادة تركيا صغيرة، سجادات بيت الدامي وهي سجادة تركية للطفل ومتوفرة بسعر 119 ريال سعودي. سجادة منطقة غرفة المعيشة من دي بي ال واي واي وهي سجادة أرضية كبيرة تتسم بالنعومة الفائقة كما أنها غير قابلة للانزلاق ومتوفرة بسعر 141 ريال سعودي. سجادة صلاة تركي بمقاس 70*110 سم ومتوفرة بسعر 17 ريال سعودي. يتوفر سجادة الصلاة سجادة إسلامية من النط الركي بالإضافة لاحتوائها على خزر الصلاة الإسلامي المتوفر بسعر 128 ريال سعودي. سجادة صلاة تركي لغرفة المعيشة كما انها قابلة للغسل بكل سهولة ومتوفرة بسعر 104 ريال سعودي. سجاد تركي من الزمر مع مقاس 200*300 سم ومتوفرة بسعر 900 ريال سعودي.

سجاد الصلاة بالمملكة العربية السعودية

يتوفر بالمملكة العربية السعودية الكثير من الأنواع من السجادات التي من بينها كلًا من التالي.

أسعار سجاد الصلاة في السعودية