نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح هام من “وزارة الحج والعمرة” السعودية بشأن “تأشيرة عمرة مضيف” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت “وزارة الحج والعمرة” عن قرار هام يخص “تأشيرة عمرة مضيف” والتي أثارت تلك التأشيرة العديد من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما إذا كانت تأشيرة عمرة مضيف مفعلة أم لا، وقد صرحت وزارة الحج والعمرة أن التأشيرة حتي وقتنا الحالي تم إلغاءها ولا يوجد أي نية أو وقت محدد لتفعيلها، واذا تم صدور أي قرارات جديدة بشأن ذلك سيتم أتاحته عبر الصفحة الرسمية للوزارة، ونوهت علي الأفراد عمد الانسياق وراء الأخبار المخادعة التي تثير البلبلة، وان الأخبار المؤكدة يتم الإعلان عنها من قبل صفحاتها الرسمية.

وزارة الحج والعمرة إلغاء تأشيرة عمرة مضيف

وزارة الحج والعمرة هي الجهة السائدة والمشرفة علي كل ما يخص الحرمين الشريفين، حيث كشفت أمس الثلاثاء الموافق 22 من نوفنبر 2022 عن قرارها الصارم عن إلغاء تأشيرة عمرة مضيف، وأكدت انه لا صحة لما يتم تداوله من تفعيل التأشيرة وان تلك الأخبار ما هي ألا مضللة، وصرحت الجهات المعنية انه في حالة تواجد إي أخبار بشأن عمرة مضيف سيتم تداولها عبر صفحتها الرسمية، حيث تحرص جميع القطاعات بالمملكة العربية السعودية عن تقديم كافة المساعدات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالسعودية، وقالت الوزارة انه لا يوجد وقت معين لتفعيل تلك التأشيرة.

وزارة الحج والعمرة

ومن الجدير بالذكر والمصرح به عبر المنصة الإلكترونية أبشر والتي تخدم العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة وخارجها؛ أنه حتي وقتنا الحالي لا يمكن لأي فرد من إصدار تأشيرة عمرة مضيف عبرها، ونوهت علي الأفراد من التواصل مع وزارة الحج والعمرة والاستعلام عن ذلك الأمر.

الفئات الغير سعودية المسموح لهم بالحج

منذ الأسبوع الماضي صرحت الوزارة عن الفئات الغير سعودية المسموح لهم بالدخول للمملكة لأداء فريضة الحج من هذا العام الجاري، وهم فئتين فقط وكشفت انه لا يتمكن أي فرد من أداء مناسك الحج إلا إذا كان يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، والفئة الثانية ذلك الأشخاص الذين يقيمون الإقامة القانونية الكاملة بالمملكة العربية السعودية، وقد كان ذلك القرار في السابع عشر من فبراير الجاري 2022.

ومن الجدير بالذكر أن الحج العام الماضي 2021 أقتصر فقط علي 60000 فرد فقط من المقيمين بالمملكة والمواطنين السعودين، مع فرض العديد من الاشتراطات بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وعن عدد الأشخاص المسرح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام فقد ذكرت وزارة الحَج والعٌمرة أنه سيتم الإعلان عن ذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها.