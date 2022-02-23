أخر الأسعار لألواح الطاقة الشمسية بأنواعها في السعودية 2022

يبحث البعض في المملكة العربية السعودية عن أسعار ألواح الطاقة الشمسية نظرًا لأهمية تواجدها على أسطح المنازل فتعمل على حماية المنزل من التعرض لأي انبعاثات أو ضوضاء فألواح الطاقة الشمسية تحمي المنزل من التعرض لأي ضرر من أضرار البيئة وتختلف أسعار ألواح الطاقة الشمسية وفقًا للطاقة التي تنتجها ما بين 100 وات أو 200 وات أو 300 وات وفيما يلي سيتم التعرف على أسعار ألواح الطاقة الشمسية في السعودية.

أسعار ألواح الطاقة الشمسية في السعودية

أهم ما يميز ألواح الطاقة الشمسية أنها سهلة التركيب وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الأسعار.

يصل سعر لوح الطاقة الشمسية بقوة 240 وات إلى 645.00 ريال سعودي. يصل سعر لوح الطاقة الشمسية دبل كلاس الذي يتسم بالكفاء العالية إلى 699.00 ريال سعودي. يصل سعر لوح الطاقة الشمسية المميز بالإضافة إلى جهاز توليد الطاقة الثابت مع لمبتين بشكل مجاني إلى 385.00 ريال سعودي. تتوفر ألواح الطاقة الشمسية بقوة 270 وحتى 330 وات مع ضمان خمسة عشر سنة بسعر 645.00 ريال سعودي. سعر ألواح الطاقة الشمسية من ماركة مونو كريستال في المملكة العربية السعودية 2022 يتوفر سعر لوح الطاقة الشمسية مونو كريستال مع قوة 100 وات بسعر 250 ريال سعودي. يتوفر سعر لوح الطاقة الشمسية مونو كريستال بقوة 150 وات بسعر 478 ريال سعودي. يتوفر لوح الطاقة الشمسية مونو كريستال بقوة 250 وات بسعر 650 ريال سعودي. يتوفر لوح الطاقة الشمسية مونو كريستال مع قوة 300 وات بسعر 750 ريال سعودي. يصل سعر لوح الطاقة الشمسية مونو كريستال مع قوة 310وات إلى 780 ريال سعودي.

أسعار ألواح الطاقة الشمسية من ماركة بولي كريستال في المملكة العربية السعودية