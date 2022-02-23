نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين وجدول رسوم المرافقين الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين من الأمور التي تهم الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث تعبر حاسبة المقابل المادي للمرافقين والوافدين هي الأداة التي يتمكن من خلاله المقيم حساب قيمة رسوم الإقامة التي عليه دفعها، ورسوم المرافقين في المملكة تم فرضها من عام 2017، حيث تشمل حاسبة رسوم المرافقين كل الوافدين والتابعين ما عدا الفئات المستثناة من دفع رسوم الإقامة، نقدم لكم من خلال هذا المحتوى رابط الدخول حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين وآلية استخدام حاسبة المقابل المادي لرسوم المرافقين وأسعار رسوم المرافقين والتابعين الجديدة من خلال جدول رسوم المرافقين 2022، وطريقة سداد رسوم المرافقين عبر الراجحي، كما نعرض لكم الفئات المستثناة من دفع رسم المرافقين، فتابعونا.

حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين

فرضت الحكومة السعودية من أول شهر يوليو 2017 ميلادية مقابلًا ماديًا على كل مرافق ووافد للعاملين في القطاع الخاص، ورسوم المرافقين المرافقين يتم تحصيله مقدمًا في حالة إصدار هوية مقيم أو تجديده للهوية، أو في حالة استخراج تأشيرة خروج نهائي، كما يتم استخدام حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين في حالة استخراج تأشيرة خروج وعودة.

طريقة استخدام حاسبة المقابل المادي للمرافقين

يمكن للمقيمين الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق الإنترنت دن الذهاب إلى مقرات وزارة الداخلية، حيث تقدم الحكومة السعودية الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين بالمملكة إلكترونيًا لتوفر الوقت والجهد عليهم ضمن رؤية المملكة 2030، كما يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين والاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي لتأشيرة الزيارة العائلية عبر الإنترنت، أما فيما يخص حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين يتم عن طريق اتباع خطوات سهلة وبسيطة نقوم بعرضها عليكم فيما يلي:

الولوج إلى رابط موقع حاسبة الاستعلام عن رسوم التابعين والمرافقين. الضغط على اختيار “إجراء مطلوب”. اضغط على أحد الخيارات المتاحة، حيث تعرض علي الشاشة إضافة مولود أو خروج نهائي، أو استعلام عام، تحديد الإقامة أو تجديد الإقامة. قم بكتابة البيانات المطلوبة وهي كالاتي (تاريخ الميلاد – مدة الإقامة – تاريخ انتهاء الإقامة). اضغط على زر “أحسب”. يظهر على الشاشة أمامك إجمالي قيمة الرسوم المستحقة بالريال السعودي.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 1441 في السعودية

حددت وزارة العمل فئات معينة تمت استثناؤها من دفع رسوم المرافقين وهم كالاتي:

تمنح الحكومة السعودية رخصة الإقامة الدائمة للوافدين الأجانب والتابعين المرافقين لهم من المتعاقدين مع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، ومدة هذه الإقامة لا تزيد عن مدة صلاحية عقد العمل، أو فترة 4 سنوات أيهما أقل.

رسوم المرافقين استثنت أبناء المواطنات السعوديات وأم المواطن السعودي الأرملة أو المطلقة.

استثنت من رسوم المرافقين حاملي الإقامة الدائمة.

من الفئات المستثناة أيضا طلاب العلم من الأجانب لمدة 4 سنوات أو لمدة لا تزيد عن فترة الدراسة أيهما أقرب.

رسوم التابعين والمرافقين 1443

يمكنكم التعرف علي أسعار تجديد الإقامة وأسعار التأشيرات الجديدة التي حددتها الحكومة السعودية في ضوء سعي المملكة إلى توطين الوظائف السعودية وتشغيل الشباب السعودي والاستفادة من الكوادر الوطنية في كافة الوزارات، لذلك قامت المديرية العامة للجوازات بزيادة رسوم العمل وتجديد الإقامة ورسوم المرافقين، حيث كانت تبلغ قيمة رسوم المرافقين 100ريال سعودي عن كل شهر، ولكن مع بداية عام 2020 تم زيادة رسوم المرافقين لتصبح علي النحو التالي:

أصبحت قيمة رسوم المرافقين 400 ريال سعودي عن كل شهر بداية من شهر يناير 2020 ميلادية.

فرضت المديرية العامة للجوازات علي الشركات التي تضم عمالة اقل من العمال السعودية بواقع 300 ريال سعودي عن كل شهر.

أما في حال زيادة أعداد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية فقد يتم تحصيل رسوم بقيمة 600 ريال سعودي عن كل شهر.

طريقة سداد رسوم المرافقين عبر الراجحي

يوفر مصرف الراجحي إمكانية سداد رسوم المرافقين والتابعين إلكترونية، حيث يمكن للوافدين بعد إجراء الاستعلام عن رسوم المرافقين أو استخدام حاسبة رسوم المرافقين ومعرفة الرسوم المسجلة عليه أن يقوم بسداد الرسوم المقررة عليه من خلال تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال الدخول على تطبيق الراجحي ، وفيما يلي عرض تفصيلي لطريقة سداد رسوم المرافقين عبر بنك الراجحي:

التوجه بشكل سريع إلى موقع مصرف الراجحي الإلكتروني:

قم باختيار خدمة مباشر للأفراد.

إدخال البيانات المطلوبة للدخول من كتابة الاسم وكلمة المرور لمتابعة الدخول على الموقع.

انقر على كلمة الدخول.

ثم انقر على قائمة المدفوعات.

اضغط على خيار “المدفوعات الحكومية”

قم باختيار أيقونة “خدمات المقيمين” ثم انقر على زر الدفع.

بعدها قم باختيار أيقونة “رسوم المرافقين”.

يطلب الموقع إدخال رقم الإقامة الخاصة بك ثم كتابة رقم الحساب الذي يتم السداد من خلاله.

في هذه الخطوة قم بتأكيد عملية السداد.

يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية على هاتفك تفيد بإتمام عملية سداد رسوم المرافقين بنجاح.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

توفر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين، فلا يتكبد الوافد عناء الذهاب إلى أحد فروع الجوازات أو مقرات وزارة الداخلية ليتمكن من معرفة الرسوم المطلوب سدادها على التابعين له، وفيما يلي طريقة معرفة رسوم المرافقين بالخطوات التفصيلية:

الخول إلى رابط موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

اضغط على تبويب المقيمين.

انقر على قائمة “الخدمات الإلكترونية” ثم اضغط على كلمة المزي لعرض كافة الخدمات.

إدراج البيانات المطلوبة.

اضغط على خيار “الجوازات”.

قم باختيار “خدمات التابعين”.

إدخال رقم الإقامة في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر الاستعلام.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية جديدة أسعدت الآلاف من الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث تمت الموافقة على تمديد تأشيرات الإقامة وتأشيرات الزيارة العائلية وتأشيرات الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل، وهذه الموافقات جاءت ضمن المبادرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.