نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الاسكان الاراضي المجانية طريقة والشروط 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الاسكان الاراضي المجانية هي عبارة عن خيار وفرتها الوزارة لدعم المواطنين الراغبين في استلام قطعة أرض في المخططات السكنية الجديدة التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهي أحد المنتجات المتاحة عند التسجيل في سكني والاطلاع أيضًا على شروط الأراضي المجانية من خلال الوزارة والمتوفرة من خلال الموقع، لذا ينبغي معرفة آلية التسجيل في الأراضي المجانية إلكترونيًا، والتعرف على مميزات وزارة الاسكان الاراضي المجانية لهذا العام.

وزارة الاسكان الاراضي المجانية

وضعت الوزارة عدد كبير من الحلول من أجل دعم المواطنين بالسكن المناسب وظهر ذلك واضحًا من خلال المنتجات المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات الجميع، ويمكن استعمال رابط وزارة الاسكان الاراضي المجانية في معرفة التفاصيل وآلية التسجيل أيضًا.

التسجيل في سكني الأراضي المجانية

على من يرغب في التسجيل في سكني للحصول على أرض مجانية أو الحجز في المخططات الجديدة، ينبغي أن يتم اتباع ما يلي من خطوات:

الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية (sakani.sa).

اختيار تبويب تسجيل الدخول.

ثم النقر على مستخدم جديد.

ستبدأ الآن في إدخال جميع المعلومات المطلوبة من خلال الموقع للحصول على حساب مثل تاريخ الميلاد والاسم ورقم الهوية الوطنية.

كتابة معلومات الراتب والدخل الشهري للأسرة والحالة الاجتماعية أيضًا.

بعد الانتهاء والتسجيل قم بتسجيل الدخول، واختيار منتج الأراضي السكنية.

انقر على خيار الحجز الآن، وستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة ثانية.

ثم قم باختيار الوحدات والأراضي المتاحة في المواقع المفضلة لديك، حيث أن المنصة تتيح خدمة الاستعلام عن الأراضي المجانية المتاحة وفق المناطق المنتشرة في المملكة وكذلك اختيار المساحة المناسبة.

شروط الأراضي المجانية

وضعت وزارة الإسكان مجموعة متنوعة من الشروط لكي تسمح للمواطنين بالتسجيل والقبول في الدعم السكني سواء الأراضي أو الوحدات، والشروط تتمثل في التالي: