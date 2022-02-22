بموافقة فورية تمويلك بدون كفيل ولا رسوم ، تمويل شخصي سريع وكاش يخدم الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج موضع بحث من قبل الكثير من العملاء ، حيث يوفر هذا العرض السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

بموافقة فورية تمويلك بدون كفيل ولا رسوم وبالتقسيط الميسر

يتواجد داخل المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل التى تقدم حلول تمويلية بصيغة إسلامية تناسب جميع العملاء من كافة الجنسيات بالمملكة ، وقد جاءت شركة اليسر للإجارة والتمويل كواحدة من أوائل الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، والتي كانتا قد أدركت حاجة العملاء بالمملكة لعروض تمويلية بتسهيلات عديدة في السداد ، وذلك بما يتناسب مع رواتبهم الشهرية ويتلائم مع جميع إلتزاماتهم المالية الأخرى ، وتوفر الشركة تلك العروض التمويلية لقطاع الأفراد ولقطات الأعمال أيضاً وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة ، وقد قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم عرض تمويل شخصي فورى وكاش بصيغة إسلامية ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون رسوم إدارية ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب التمويل.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل شخصي كاش وفورى بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لديها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب تمويل شركة اليسر بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

قرض شركة اليسر لقطاع الأفراد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة بأنه لا يحتاج إلى رسوم إدارية.

يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر من ألفي ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل تصل قيمته حتي 50 ألف ريال سعودي.

المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج.

موافقة سريعة وفورية من شركة اليسر علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 24 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.

العميل المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بأقل راتب تقاعدى.

الشروط والأحكام العامة للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل