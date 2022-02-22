نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاغ هروب عامل منزلي منتهية إقامته والأوراق المطلوبة للإبلاغ عن هارب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاغ هروب عامل منزلي منتهية إقامته في إطار سعى حكومة المملكة قد وضعت بعض الاجراءات التي تضمن لصاحب العمل الحصول على كافة حقوقه من العامل الذي لا يلتزم بشروط عقد العمل أو عندما يهرب لانتهاء إقامته يعد اجراء التبليغ عنه احد الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية في السعودية في وقت لاحق سبق أطلاق حملة أمنيه كبيرة عرفت باسم “وطن بلا مخالف” والهدف من هذه الحملة تقديم شكاوى ضد الوافدين والعاملين الذين لا يلتزمون بأنظمة المملكة يوجد العديد من الطرق التي يتم من خلالها تقديم البلاغات ضد الوافدين والعمال المخالفين عن شروط وقوانين المملكة التي تخص العمال والوافدين على ارضيها والتي يمكن التعرف عليها عن طريق خطوات سهلة من خلال هذا المقال نوضح لكم كيفية تقديم بلاغ ضد عامل قام بالهروب وكانت صلاحيه الإقامة منتهية.

بلاغ هروب عامل منتهيه إقامته

قد أعلن عن الحملة الأمنية عبر البوابة الإلكترونية خدمات نظام ابشر الرقمي السعودي من خلال هذه البوابة يمكن التعرف أو الاستعلام عن الوافد الهارب من حيث انه تم استخراج تأشيرة خروج نهائي له أم لا بالإضافة إلى ذلك تقديم البلاغات حول الوافدين الذين انتهت مدة إقامتهم أو صلاحية عقد عملهم و قائمون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني مخالف للوائح التي وضعتها الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية.

كيفية التبليغ عن هروب عامل منزلي منتهية إقامته

العامل المنزلي الهارب عند انتهاء عقد عمله أو إقامته يمكن التبليغ عنه من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية في السعودية بالطريقة الأتية:

يقوم صاحب العمل بالتوجه إلى صفحة وزارة الداخلية بالسعودية. ويقوم بالدخول إلى نظام ابشر للخدمات أو الدخول مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول على ابشر الخضراء. عن طريق الخدمات الإلكترونية يتم الدخول إلى خدمة الجوازات. من بين الخيارات الموجودة في الحساب الشخصي للمستخدم قم بالضغط علي خدمة الجوازات. ثم تقوم بالضغط على إبلاغ عن هروب عامل يتطلب منك الموقع رفع الأوراق التي تثبت علاقة العمل بين الكفيل والعامل الهارب. يتوجب على صاحب العمل إدخال كافة البيانات من المعلومات المطلوبة عن هذا العامل المتغيب وتاريخ نهاية عمله وتاريخ تسلمه لاخر راتب وسبب انتهاء العلاقة العمالية وصاحب العمل. بعد الانتهاء من كافة المعلومات يقوم المستخدم بالضغط على تقديم الطلب. أي الضغط على زر “التبليغ”. تم تحويل البلاغات للجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك لفحص الطلب والبت فيه ثم التواصل مع . مقدم البلاغ يوجد طريقة اخرى وهي الاتصال على رقم خدمة العملاء الخاص بوزارة العمل لتقديم بلاغ عن عماله منزلية هاربة والرقم هو (19911).

ما هي الأوراق المطلوبة للإبلاغ عن عامل هارب

يتوجب على صاحب العمل تقديم بلاغ إلكتروني أو ورقي عن عامل هارب منتهية إقامته بعد ارفاق عدد من الأوراق يجب أرفاقها مع البلاغ المقدم من الكفيل ضد عامل هارب أو متغيب عن العمل اصبح غير مستوفي شروط عقد العمل أو هرب خاصة عند انتهاء إقامته فيجب استيفاء بعض الأوراق والمستندات المطلوبة وهي: