نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دخول السعودية من الكويت 2022 واهم اللقاحات المعتمدة عالمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دخول السعودية من الكويت نتعرف عليها، حيث أن السعودية أحد أهم الدول التي يسافر إليها العديد والكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت، وهناك بعض الدول تفرض بعض الشروط للدخول، ولكن في خلال جائحة كورونا وضعت العديد من الدول الكثير من الإجراءات للسماح بالدخول إلى بلادها ومواطنين الكويت يسافرون باستمرار إلى السعودية للسياحة والعمل.

وقد فرضت الكويت إجراءات احترازية مشددة ومنها:

السفر لا يمكن لغير الحاصلين على اللقاح حتى 20-2-2022 ولكن من بعد هذا التاريخ يمكن السفر لغير الحاصلين على اللقاح.

من لديهم أسباب مرضية تمنعه من الحصول على اللقاح.

للسيدات الحوامل الحصول على شهادة من وزارة الصحة بصحة الحمل.

من هم دون السن القانوني للحصول على اللقاح.

المواطن الكويتي يحصل على تأمين صحي يكفى للعلاج من فيروس كورونا في حال الإصابة به خلال فترة السفر.

دخول السعودية من الكويت

لا يحتاج المواطن الكويتي للحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، كما يتمتع بذلك الحق أيضا دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن الحصول على تأشيرة من خلال الإنترنت، وقد تم إيقاف دخول السعودية مؤقتا بالهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

شروط دخول السعودية من الكويت

يجب على الراغبين بالذاهب إلى السعودية من الكويت الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بأن نتيجة تحليل PCR سلبية أو نتيجة سلبية لفحص فيروس كوفيد 19 خلال 48 ساعة قبل الذهاب إلى السعودية، وهى اهم شروط دخول السعودية من الكويت أو قبل الخروج منها ويسمح لمن يقل عمرهم عن ثمان أعوام الاستثناء من هذا الشرط ويجب أن يكون المواطن حاصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

اللقاحات المعتمدة ضمن شروط دخول السعودية من الكويت

وتعد اللقاحات الآتية أحد أفضل اللقاحات المعتمدة عالميا:

جونسون.

موديرنا.

فاييزر بيونتك.

اكسفورد استرازينيكا

لقاحات يجب أخذها للدخول إلى السعودية من الكويت

لقاح جونسون جرعة واحدة.

لقاح مودرن اثنين جرعة.

لقاح فايزر بيتك اثنين جرعة.

لقاح اكسفورد استرازينيكا اثنين جرعة.

لقاح سيدوفاج اثنين جرعة بالإضافة إلى جرعة واحدة من أحد السابقة .

لقاح سينا فارم اثنين جرعة بالإضافة إلى جرعة واحدة من الأربعة الموجودين .

بعد ظهور نتائج الفحص وشهادة المعتمدة للحصول على اللقاح ترفع هذه البيانات على تطبيق توكلنا كما ترفع التفاصيل عن الحالة الصحية الخاصة بك ونتيجة التحصين إيجابي أو سلبي الذي سوف يتم إعادة الكشف عن البيانات عليه عند دخول السعودية.