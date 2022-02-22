رقم مكتب العمل المجاني وحجز موعد مكتب العمل السعودي

رقم مكتب العمل المجاني، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية علي توفير خدمات عديدة للمواطنين وأصحاب الأعمال وكذلك للوافدين ولكل من يعمل بسوق العمل السعودي، وتعمل الوزارة علي استقبال استفسارات البعض من خلال مركز الاتصال الموحد الذي يستقبل يومياً العديد من الاتصالات بخصوص طلبات الاستفسار عن خدمات تقدمها الوزارة لهم، ومن خلال الرقم الموحد لوزارة العمل يتم العمل علي حل مشاكل عديدة مرتبطة بمعاملات تخص كل مواطن علي حده، وبخلاف توفير الوزارة لرقم تواصل، عملت الوزارة علي توفير خدمة حجز موعد من أجل التواصل مع الوزارة، وسوف نوضح لكم رقم مكتب العمل المجاني.

رقم مكتب العمل المجاني

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خدمة الاتصال من الهاتف المجاني الموحد من خلال الرقم التالي 19911 الذي يخص مكتب العمل، حتي يتم تلقي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين والوافدين والتي تخص شؤون العمال المختلفة، ويمكن أن يتم رفع الشكوى ضد صاحب العمل أو ضد أحد الأشخاص الذين يمنعون بعض العمال من تلقي الحقوق المكفولة لهم وفق قانون العمل، كما يمكن أن يتم الاتصال بالمركز الموحد للاتصال من أجل التعرف علي جميع الخدمات التوضيحية التي تخص حقوق العمالة المنزلية، والحصول علي دعم خاص عن طريقة التسجيل بالمنصات المرتبطة بالعمل المتنوعة، ويتم حل جميع المشكلات التي تقابل العمال خلال الفترة المخصصة للتسجيل، بالإضافة إلى توفير خدمات هامة يحتاج إليها الكثير من المواطنين والوافدين.

حجو موعد بمكتب العمل السعودي

يمكن أن يتم حجز موعد بمكتب العمل السعودي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حتي يستطيع صاحب الموعد إنهاء المعاملات المتعددة التي ترتبط بخدمات مكتب العمل، ويتم حضور صاحب المصلحة بحجز الموعد بالخطوات التالية: