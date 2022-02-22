50,000 بأقل راتب بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري

مبلغ تمويل 50,000 ريال سعودي هو الحد الأعلى المسموح بيه عند التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية وقد أثبت تمويل شركة إمكان السعودي نجاح كبير في المراحل الماضية وكسبت ثقة العديد من العملاء السعوديين لأنها تخدم السعودي بالمملكة من أجل توفير أحتياجاته ومطالبه الأساسية من خلال توفير التمويل الميسر والتمويل الإضافي وغيرها من التمويلات المتاحة بالشركة وسوف نوضح اليوم عبر موقع ثقفني كافة الشروط والضوابط المطلوبة من أجل التقديم على التمويل الميسر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب شهرياً وبدون هامش ربح على مبلغ التمويل بأقساط ميسرة شهرية لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد أثنى عشر شهر لدى شركة إمكان التابع إلى بنك الراجحي السعودي في المملكة.

أهم شروط الحصول على تمويل إمكان بالتقسيط الميسر الشهري

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة أهم الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على أفضل تمويل في السعودية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة لذلك نوضح لكم اليوم كافة المتطلبات الأساسية والمعلن عنها لدى شركة إمكان للتمويل كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي لعملاء الراجحي فقط لا غير.

يحتاج التمويل لدى شركة إمكان للتمويل أقل راتب شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي للمتقاعدين بالمملكة.

كذلك التمويل لدى شركة إمكان يحتاج راتب شهري 5 ألف ريال سعودي لجميع عملاء بنوك أخرى غير مصرف الراجحي السعودي.

كذلك التمويل لدى شركة إمكان العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من خمسة وعشرون عام فأكثر حتى ستون عام بموافقة تمويل إمكان مصرف الراجحي.

توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى بنك الراجحي السعودي.

مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي