قرض آهل بالتقسيط 5 سنوات بدون كفيل غارم وبلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

قرض آهل أصبح من أهم القروض في الوقت الراهن داخل أراضي السعودية حيث أصبح من السهل الحصول عليه بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويبحث العديد من المواطنين على موافقة منتج آهل لانه يمتاز التمويل بالعديد من المميزات التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بدون الحاجة إلى دفع أي أرباح مالية أو فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويتم التقديم لتوفير التمويل بدون فوائد أو رسوم إدارية بالتقسيط الشهري لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف بأسم بنك التسليف سابقًا.

أهم شروط الحصول على تمويل نقدي لدى منتج آهل السعودي

توجد العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى البنك في السعودية وسوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل لدى منتج آهل كالتالي بالتفصيل:

شرط أساسي لابد أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام فأكثر من ذلك حتى 70 عام للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 3 ألف ريال سعودي حتي 12,500 ريال سعودي للحصول على الموافقة المطلوبة لدى منتج آهل السعودي.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بشرط أن يكون المتقدم حاصل على تمويل إجتماعي سابق مثل تمويل الترميم أو الأسرة أو الزواج من بنك التنمية الاجتماعية الآن.

سداد جميع الأقساط المستحقة على التمويل الإجتماعي المسبق قبل التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل.

توفير لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية موافقة الكفيل الغارم لجميع الفئات بخلاف موظفي الحكومة السعودية.

مزايا الحصول على قرض آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية