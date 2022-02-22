يُعتبر تطبيق البيك واحد من أبرز التطبيقات الهامة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تواجد سلسلة مطاعم للبيك تُقدم الكثير من الوجبات السريعة من أشهر المطاعم المتواجدة في أرجاء المملكة، فهو يُقدم وصفات طعام مختلف ولا مثيل لها مما أدى إلى شهرته الواسعة، واليوم سوف نوضح لكم تطبيق البيك توصيل وباقي التفاصيل التي تخص مطاعم البيك عبر المقال التالي.

خطوات طلب طعام عبر تطبيق البيك توصيل

يرغب الكثير من المواطنين أو المقيمين أيضًا داخل المملكة في طلب الطعام من مطعم البيك، لذا وفر تطبيق خاص به لكي يتمكنون من ذلك بسهولة دون بذل أي مجهود أو إضاعة وقت، ولكي تتمكن من الطلب لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بتثبيت أولاً التطبيق على الجهاز الخاص بك.

انتقل مباشرة إلى التطبيق ثم قم باختيار الوجبة ونوعها وعددها.

الضغط على خانة الصفراء ثم اختر الفرع القريب منك ثم حدد الموقع الجغرافي.

أضغط على خانة رمز القلب ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة.

النقر على خانة التالي ثم أكتب باقي البيانات ثم أكد وصول الرسالة.

سوف يتم استلام الطلب بعد وقت قصير قد لا تتخطى نصف ساعة.

خدمات تطبيق البيك

تطبيق البيك تقدم الكثير من الخدمات المختلفة الذي يوفر الكثير من الوجبات السريعة، وجاءت تلك الخدمات على النحو التالي:

يُمكنك استخدام خدمة المطاعم المتواجدة داخل التطبيق.

يوفر إمكانية تسديد المبلغ الخاص بالطلبات.

إمكانية اختيار الفرع الذي يُناسبك على حسب أقربهم إليك.

قائمة الطلبات الخاصة بتطبيق البيك

هناك الكثير من الطلبات التي يُمكن طلبها من قبل مطعم البيك والتي يوفرها التطبيق وهي:

يوفر التطبيق السندويشات الشهية المُقدمة من قبل مطعم البيك إلى جانب ساندوتش الفيلية الدجاج مع البطاطا والمخلل وكريم الثوم.

ساندوتش الدجاج المسحب أو البيج بيك وهو يحتوي على صدور من الدجاج وأيضًا الخيار، والسلطة.

وصفة دجاج البيك تحتوي على أربعة قطع دجاج مع صوص الثوم وكمية من البطاطا.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان تطبيق البيك توصيل وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك المطعم، ونود أن يكون نال إعجابكم.