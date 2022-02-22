نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي آلية التعرف على الاستحقاق والاستفادة من التصرفات العقارية 2022 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج سكني من البرامج التي تدعمها حكومة المملكة العربية السعودية بهدف توفير السكن المناسب للمواطنين في المملكة بناءً على الوضع المادي للأسرة كما أتاحت الحكومة للمواطنين خدمة التقديم على منصة سكني إلكترونياً، والتعرف على الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية أو أراضي وعقارات في جميع محافظات المملكة.

خدمات منصة سكني الالكترونية

تشمل منصة سكني العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في المملكة أهمها تقديم مشروعات سكنية للمستحقين تناسب إمكانياتهم وقدراتهم المادية، ومن خلال هذه المنصة يتم تقديم مشروعات سكنية للمواطنين بدون ضريبة القيمة المضافة التي تتحملها حكومة المملكة بشرط ألا تزيد قيمة الضريبة على المسكن عن ثماني مائة ألف ريال سعودي.

آلية التعرف على الاستحقاق والاستفادة من التصرفات العقارية

أعلنت بوابة سكني الالكترونية للمستحقين عن طريقة التقديم على المشروعات السكنية، وكيفية الاستفادة من شهادة تحمل التصرفات العقارية كما يمكنك طلب استرداد من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك الدخول على الموقع الخاص بمنصة سكني الالكترونية.

قم بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة لتسجيل حساب على المنصة، وتتمثل البيانات في اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر إضافة طلب ضريبة التصرفات.

ثم قم بإضافة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم.

إدخال الرمز المرئي.

بعد استكمال كافة البيانات المطلوبة، وإدخالها في الخانة المطلوبة ستظهر لك صفحة البيانات الخاصة بك.

ستنتقل مباشرةً إلى صفحة البيانات الخاصة بالمستفيد ثم تظهر كافة البيانات المراد التعرف عليها.

مبادرة مسكنك الأول بدون ضريبة

أطلقت حكومة المملكة مبادرة جديدة للمواطنين تهدف إلى خفض التكاليف الخاصة بالمسكن الجديد الذي يحصل عليه المستحق من المنصة، وذلك من خلال تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن بمبلغ مالي لا يتعدى 850 ألف ريال سعودي من السعر الكامل للسكن، وساعدت هذه المبادرة في: