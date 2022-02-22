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ساعد النظام الإلكتروني الجديد في مدارس المملكة على تقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب، ومساعدة المعلمين والمعلمات في رصد درجات الطلاب من خلال نظام نور التعليمي الذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
آلية رصد الدرجات عبر نظام نور التعليمي
رصد درجات الطلاب عبر نظام نور التعليمي يتعلق بالمعلمين حيث يقوم كل معلم برصد درجات المادة الخاصة به ثم يتم تحصيل درجات الطلاب في جميع المواد تلقائياً لتظهر النتيجة التفصيلية للطلاب، ويستطيع التعرف من خلالها على الدرجات في جميع المواد.
يقوم الطالب بالدخول إلى نظام نور التعليمي من خلال حسابه الشخصي أو حساب ولي الأمر للإطلاع على الدرجات الخاصة به على المنصة حيث تتم عملية رصد الدرجات فور الإنتهاء من أداء الإختبارات ثم يتم تجميعها لعرضها على الطلاب.
آلية رصد درجات الطلاب عبر نظام نور التعليمي 1443
ساعدت خدمة رصد الدرجات الإلكترونية المعلمين في رصد درجات الطلاب في جميع المراحل التعليمية بشكل أسرع، وبدقة من خلال إتباع مجموعة من الخطوات المهمة ليتمكن المعلم من تنفيذ المهمة بشكل صحيح، ولذلك يحتاج المعلم إلى أدوات إلكترونية لتنفيذ خدمة الرصد والتحصيل، وتتمثل آلية رصد الدرجات فيما يلي:-
- يحتاج المعلم إلى كمبيوتر حيث لا يمكن إتمام هذه العملية من خلال الجوال.
- يقوم المعلم بفتح المتصفح عبر الحاسب الآلي ثم الضغط على النقاط الواقعة يسار أو يمين الشاشة، وذلك على حسب اللغة بالحاسب.
- إضغط على خيار الإشارات المرجعية من القائمة الموضحة ثم النقر على أيقونة عرض شريط الإشارات.
- بعد ذلك قم بفتح رابط موقع كشوف الإلكتروني ثم تسجيل الدخول بإستخدام حساب المعلم الخاص بك.
- إختر رصد الدرجات من الصفحة الرئيسية ثم انسخ الكود من النافذة المنسدلة.
- انتقل إلى أعلى الشاشة للضغط على شريط الإشارات ثم إضغط على الزر الأيمن.
- قم بإضافة صفحة من بين القائمة المنسدلة.
- ضع الكود المنسوخ سابقاً في خانة عنوان URL.
- إختر إسم الصفحة الذي قمت بإضافتها إلى رصد الدرجات.
- إضغط على حفظ الصفحة، وبعد ذلك تصبح ظاهرة أمامك يمكنك العودة إليها في أي وقت.
- بعد ذلك يمكنك العودة إلى نظام نور التعليمي لإدخال البيانات المطلوبة ورصد الدرجات ثم التعديل اليدوي عليها من قبل معلم المادة.
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