تفاصيل خطوات حجز تذاكر يوم التأسيس السعودي 1443

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عمر شويل - جدة خطوات حجز تذاكر يوم التأسيس السعودي 1443 من أبرز ما يبحث عنه كثير من المواطنين في المملكة لحضور فعاليات هذا اليوم النبيل في التاريخ السعوديّ، فقد صدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باعتماد يوم 22 من فبراير يومًا للتأسيس.

يوم التأسيس السعودي

يوم وطني متميز اعتمدته الحكومة السعودية بداية من العام 1443\ 2022 وذلك بتخصيص يوم التأسيس والذي تعود أصوله إلى الدولة السعودية الأولى، والتي تعود إلى أكثر من ثلاثة قرون من الزمن.

تذاكر يوم التأسيس السعودي

عبارة عن بطاقة تخول الفرد من الدخول لأماكن إقامة الفاعليات والمهرجانات يوم 22 فبراير. والتي من المقرر إقامتها بكل المدن السعودية وتستمر حتى 24 فبراير المقبل، ويتوجب دخول الفاعليات بالبطاقة التي يتم حجزها إلكترونيًا .

خطوات حجز تذاكر يوم التأسيس السعودي

يمكن الحجز بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الرابط الإلكتروني للفاعلية .

النقر على أيقونة الفعاليات

سوف تنتقل لصفحة الفعاليات والتي تعرض لكم مدن المملكة.

ثم استعرض الفعاليات المتاحة واختر الفاعلية التي تريد حضورها.

استعرض التفاصيل من خلال النقر على استعراض التفاصيل.

النقر على شراء التذاكر وتحديد التذاكر والنقر على الانتقال للدفع.

ثم أدرج كل البيانات المطلوبة الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني ورقم الجوال.

النقر على استمرار واختر وسيلة الدفع من بين الوسائل المتاحة أمامكم

استكمل تعليمات الدفع الإلكتروني ثم أخيرًا إرسال تفاصيل الحجز للمستفيد من هذه الخدمة.

فعاليات يوم التأسيس السعودي

فعالية مسيرة البداية.

فعالية أوبريت التأسيس.

فعالية عرض الضوء.

فعالية اللوحات الفنية.

فعالية المجلس.

حجز تذكرة يوم التأسيس السعودي

لحجز تذاكر يوم التأسيس السعودي لابد من توافر الشروط الآتية:

أن تكون الحالة الصحية بتطبيق توكلنا ” محصن”.

لا يُسمح بإلغاء التذكرة أو استرجاعها.

تشمل كل التذاكر ضريبة القيمة المضافة.

سوف يتم إعادة قيمة التذكرة للمواطن من الشركة المنظمة وذلك في حالة تم إلغاء موعد الفعالية.

عمر دخول الفاعليات من 8 أعوام فأكثر.

يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية.

رابط حجز تذاكر يوم التاسيس السعودي foundingday.sa

يمكن الحجز لتذاكر يوم التأسيس السعودي من خلال الموقع الإلكتروني للفاعلية .