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تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي و مطالبة وزير خارجية السعودية للاتحاد الأوروبي بالأعفاء

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عمر شويل - جدة تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي المفروضة علي دول مجلس التعاون الخليجي في دخول دول الاتحاد الأوروبي . وهل هناك قرار استثناء دول التعاون الخليجي من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي . حيث أعلنت تصريحات رسمية في مطالبة وزير خارجية السعودية للاتحاد الأوروبي . بأن يتم أعفاء دول التعاون الخليجي من تأشيرات دخول أوروبا . كما جاءت مطالبة وزير خارجية السعودية واستثناء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بأن يتم الأعفاء وذلك بسبب تراجع عمليات الأغلاق علي مستوي العالم . بسبب تفشي الفيروس عالمياً . كذلك تم نشر خبر استثناء مواطني الخليج من تأشيرات دخول أوروبا في الأخبار العاجلة داخل المملكة . ووسائل الأعلام المختلفة .

تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي
استثناء دول الخليج من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي

تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي وتداعيات القرار الجديد

جاء قرار استثناء دول التعاون الخليجي من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق . استبعاد العديد من الدول من أخذ تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي . ذلك القرار كان مترتباً علي ظهور نوعية جديدة من الفيروس كما أن منع دخول دول الاتحاد الأوروبي كان علي دول منطقة الخليج بالكامل . كذلك علي الناحية الأخري صرحت بعض الدول أنه من حقها اتخاذ قرار بالمثل في هذا الشأن . كما أن الاتحاد الأوروبي في يوم 28 يونيو من عام 2020 كان قد أعد مسودة كاملة . بقائمة الدول التي غير مسموحاً لها بالدخول ولذلك طالب وزير خارجية السعودية واستثناء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي . يجب أن يأخذ في الاعتبار لدول مجلس التعاون الخليجي بالكامل .

مطالبة وزير خارجية السعودية بمنح تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي

كان أمس تم بدء اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي والذي كان يترأس ذلك الاجتماع معالي وزير خارجية السعودية . لدول مجلس التعاون والذي كان مشتركاً بين الخليج وبين بعض الدول الأوروبية . كما كان يتخلل ذلك الاجتماع العلاقات المتبادلة وتم عرض موضوع دخول دول الاتحاد الأوروبي والتأشيرات الخاصة بها . لكي ما يتم أعفاء دول الخليج من دخول دول الاتحاد الأوروبي كذلك تم عرض بعض المجالات التي سيتم التعاون فيها بين دول الخليج ودول أوروبا . كما أن قرار مطالبة وزير خارجية السعودية للاتحاد الأوروبي سيؤخذ في عين الاعتبار ويتم الإعلان عن ما توصل أليه . مناقشة ذلك الأمر في وقت لاحق .

كيف يتم الحصول علي تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي

أذأ ما كنت تفكر في الحصول علي تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي لمدة تبدأ من 90 يوماً حتي 180 يوماً . ذلك يتم عبر القيام بتقديم طلب الحصول علي تأشيرة الدخول عبر مواقع السفارات الرسمية . داخل دول الخليج كما فيما يخص إجراءات الحصول علي أذن كذلك من الضروري أن يقوم المواطن بملء طلب . تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بشكل إلكتروني علي أي موقع خاص بالسفارة . وذلك بعد أن يتم الموافقة علي طلب استثناء دول الخليج من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي .

تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي وتمت المطالبة من معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية بأن يتم . استثناء دول الخليج من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي علي أن يتم بحث تلك المطالبة والرد عليها من قبل الاتحاد الأوروبي .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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