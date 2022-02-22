تمويل شخصي 250 ألف ريال بدون تحويل الراتب بمرونة في السداد

تقدم شركة المرابحة المرنة تمويلات شخصية عديدة ومميزة تتفق مع أحكام الدين الإسلامي الحنيف، حيث تم تصميم منتجات الشركة التمويلية وخدماتها المصرفية للأفراد لتحقيق وسد الاحتياجات الشخصية الضرورية، حيث يسهل الحصول علي تلك المنتجات التمويلية بأسهل الشروط وبمتطلبات بسيطة، بالإضافة إلي الموافقة المبدئية إذا اتفقت كافة الشروط المطلوبة وسرعة في إنهاء الإجراءات ومرونة في فترة وخيارات السداد.

تمويل الأفراد من شركة المرابحة المرنة

تقدم شركة المرابحة المرنة خدمات تهم جميع الفئات في المملكة العربية السعودية للسعوديين والوافدين، حيث تقدم تمويل للأفراد وهو تمويل شخصي تبدأ قيمته من 5 ألاف ريال سعودي حتي 250 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب الشخصي إلي الشركة والذي يشترط أن تكون قيمته 3 الآف ريال للموظف الحكومي، و6 الآف ريال للموظف بالقطاع الخاص، كما تقدم شركة المرابحة المرنة تمويل تأجيري للسيارات أيضاً، حيث يمكن تحقيق احتياجاته بشراء سيارة، أو سلع أخري تأجيريه للشركات كالات والمعدات والأجهزة المختلفة، حيث يمكن الحصول علي خدمات الشركة التمويلية بأوراق يسهل توافرها لدي عميل الشركة بالإضافة إلى السرعة في تنفيذ الإجراءات.

أهم ما يميز تمويل شركة المرابحة المرنة 250 ألف ريال سعودي

تقدم شركة المرابحة المرنة قرض شخصي للأفراد يبدأ من 5 الآف ريال سعودي كحد أدني بينما يصل إلى 250 ألف ريال كحد أقصي.

التمويل متطابق لمبادئ ونصوص الشريعة الإسلامية، وشركة المرابحة تابعة لمؤسسة النقد العربي وتقدم كافة خدماتها طبقاً لأحكام الإسلام.

تمويل الأفراد بدون تحويل الراتب الشخصي إلى الشركة.

تتميز الشركة بوضعها لخيارات سداد عديدة ومرونة في التعامل، حيث تصل فترة السداد إلى 60 شهر أي ما يعادل 5 أعوام.

شروط الحصول علي تمويل الأفراد من شركة المرابحة المرنة

شرط الراتب الشهري: الحد الأدنى 3000 ريال للعامل بالقطاع الخاص، الحد الأدنى 6000 ريال للعامل بالقطاع العام. شرط العمر: 18 عام كحد أدني. أن يكون العميل موظف لدي القطاع العام أو بالقطاع الخاص بشرط أن تكون جهة العمل معتمدة لدي شركة المرابحة المرنة. مدة خدمة العمل: شهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، وعاماً كاملاً للقطاع الخاص، 3 أشهر لقطاع الاتصالات والبنوك.

الأوراق المطلوبة للتقديم وطريقة التقديم

يمكنك الآن الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المرابحة المرنة والإطلاع علي تفاصيل تمويل الأفراد وملئ نموذج التقديم، كما يمكنك التقديم فوراً إذا كانت الشروط متوافقة لديك من خلال زيارة الفرع، ولكن يتوجب عند التقديم توفير تلك الملفات: