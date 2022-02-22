نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة الضمان المطور في المقال التالي
يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة الضمان المطور حتى يحصلوا على الدعم المادي المقدم من الدولة للمواطنين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن حد معين، وتتوافر فيهم بعض الشروط، حتى يساعدهم هذا المعاش الشهري المقدم في مواجهة غلاء أسعار المعيشة وتحمل مشاق الحياة، ويتم التسجيل في هذا النظام من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك بإتباع بعض الخطوات، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه المقالة.
التسجيل في منصة الضمان المطور
يستطيع جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية من الذين تتوافر فيهم الشروط الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل الحصول على معاش شهري يسند الأسرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتسجيل، بدلاً من الذهاب إلى مقار للوزارة والانتظار طويلاً في الطوابير، لذلك قامت الوزارة بتسهيل عملية التقديم وجعلها على موقع إلكتروني، ويمكن التسجيل في منصة الضمان المطور وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يجب أولا الدخول للموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة الضمان المطور وذلك من خلال النقر هنا.
- النقر على تسجيل جديد.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة في الخانات المخصصة لهم، والتي منها رقم الهوية وتاريخ الميلاد، رقم الجوال وكلمة المرور.
- الموافقة على الشروط.
- النقر على تسجيل.
- سيتم ارسال رسالة هاتفية تحتوي على رمز تفعيل الهاتف.
- يجب ادخال الرمز في المكان المخصص له، حتى يتم تفعيل رقم الهاتف.
- النقر على توثيق.
- الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد.
- ملء كافة البيانات المطلوبة.
- بعدها اختيار الحالة الاجتماعية، وهل أنت من ذوي الإعاقة.
- إدخال رقم الحساب البنكي، حتى ينزل المعاش عليه فوراً، عند الموافقة على طلب الضمان.
- الضغط على تسجيل.
- وهكذا تكون قد قدمت طلب التسجيل في منصة الضمان المطور، وسوف يتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المختصة، وإرسال رسائل لك بالرفض أو القبول في غضون أيام.
- بعد ذلك يتم إنزال المعاش الشهري الذي يتم تحديده لك على حسابك البنكي كل أول شهر هجري.
- يجب أن تتوافر فيك الشروط الموضوعة من قبل الوزارة حتى يتم الموافقة على طلب التسجيل.
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