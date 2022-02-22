توجد خدمات عديدة متوفرة في المملكة العربية السعودية للمواطنين وأهم هذه الخدمات منصة سلفة، حيث يبحثون عن مزايا تمويل منصة سلفة الشخصي وشروط الحصول عليه لأنها تعد المنصة الأولى التي تم تقديمها من خلال البنك المركزي من أجل التمويل الشخصي، وميزة المنصة أنها تقدم خدمات مميزة وتمويلية عديدة إلى العملاء من ضمنها التمويل الشخصي، والذي يتم بسهولة للغاية من خلال موقعها الإلكتروني ومن دون استغراق وقت للحصول عليه.

مزايا تمويل منصة سلفة الشخصي

توجد العديد من المميزات للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية، وهذا يجعل الآلاف من المواطنين يتوجهون إليها من أجل الحصول على التمويل المناسب لهم، وهذا بعد استيفائهم لشروط القروض، ومن هذه المزايا التالية:

فترة السداد ملائمة لكل المواطنين، كما أنها متناسبة مع كل الفئات لأنها طويلة.

يتميز القرض أيضاً بجدولة هامش ربح تنافسية.

سهل بالإيداع الفوري للتمويلات.

يتميز أيضاً بأنه قرض حسن وبذلك يتبع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على تمويل سلفة الشخصي

توجد بعض الشروط التي وضعها البنك المركزي من أجل الحصول على تمويل سلفة الشخصي للمواطنين، وهي كالآتي:

يحمل الراغب في الحصول على القرض الجنسية السعودية.

يمكن الحصول على القرض الشخصي بداية من 18 عام إلى 60 عام.

أقل قيمة للراتب الشخصي المقبول به للحصول على التمويل هو 4000 ريال.

لابد من استيفاء كل شروط الأهلية من أجل الحصول على التمويل الشخصي.

عمل المقدم على القرض لفترة أقل لها ثلاث شهور في القطاع الحكومي وست شهور في القطاع الخاص.

رابط الحصول على قرض شخصي من سلفة

القرض الشخصي المقدم من سلفة يستطيع أي مواطن أن يحصل عليه طالما اتفق مع الشروط المقدمة، كما يمكنك التقديم عليه من خلال الموقع الإلكتروني بمنتهى البساطة وخلال دقائق قليلة، ويتميز هذا القرض بأن المواطن غير مطالب بتحويل جزء من الراتب إلى البنك، وبذلك يعد فرصة للعملاء الراغبين بإنشاء مشروع ربحي أو تسديد المستحقات المالية الموجودة عليه، ومزايا القروض الشخصية المقدمة من خلال سلفة أنها منصة إلكترونية بارزة ومعتمدة في تقديم التمويلات البنكية إلى العملاء والمواطنين داخل السعودية، لذلك إذا أردت أن تحصل على قرض شخصي وترغب في مكان مناسب ومعتمد يمكنه أن يقدم لك هذا القرض تستطيع أن تذهب إلى منصة سلفة للحصول عليه بمجرد استيفاء الشروط.